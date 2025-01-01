Zustellwege der elektronischen DATEV-Rechnung
Sie können zwischen den folgenden elektronischen Übermittlungswegen wählen:
DATEV E-Rechnungsplattform
Service-Anwendungen (DATEV Rechnungsdaten online) (Download)
E-Mail verschlüsselt
E-Mail unverschlüsselt (ausschließlich für Nichtmitglieder)
SmartTransfer
XRechnung (für öffentliche Auftraggeber)
Weitere Informationen zu den Zustellwegen sowie die Möglichkeiten zur Umstellung auf den elektronischen Rechnungsversand erhalten Sie im Hilfedokument: Informationen zu den Zustellwegen der elektronischen DATEV-Rechnung (DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1080680).
Struktur und Inhalte der DATEV-Rechnung
Die elektronische DATEV-Rechnung entspricht den Anforderungen an eine ordnungsgemäße Rechnung gemäß § 14 Abs. 4 Umsatzsteuergesetz. Ebenso entspricht die elektronische DATEV-Rechnung dem EU-konformen ZUGFeRD-Format 2.1. Sie erhalten die elektronische DATEV-Rechnung im PDF-Format mit einer Ansichtskomponente im DATEV-Layout sowie dem zukünftig führenden strukturierten Datensatz nach dem Wachstumschancengesetz.
Die elektronische DATEV-Rechnung im neuen Design
Profitieren Sie vom neuen Design der elektronischen DATEV-Rechnung durch
- eine übersichtlichere und transparente Rechnung durch Zusammenfassung der Artikel zu Produktgruppen
- ein zeitgemäßes, modernes Layout
- eine den digitalen Prozessen Ihrer Kanzlei angepassten Rechnung
- die integrierten Absprungpunkte. So können Sie z. B. durch Links innerhalb der Rechnung auf eine gewünschte Seite springen, Hilfedokumente einsehen oder Online-Anwendungen direkt aus der Rechnung aufrufen.
SEPA-Lastschriftmandat für Ihre DATEV-Rechnung
Für künftige Rechnungen können Sie uns gerne unter www.datev.de/sepamandat bequem und digital ein SEPA-Mandat erteilen. So ersparen Sie sich das manuelle Überweisen der DATEV-Rechnung und verpassen kein Zahlungsziel.
Rechnung per PDF oder Rechnungskopie abrufen
DATEV-Rechnungsempfänger können Rechnungen rückwirkend für 24 Monate abrufen. Der Abruf ist unabhängig vom gewählten Zustellweg.
Hier können Sie Ihre DATEV-Rechnungen abrufen.
Weitere Informationen:
ZUGFeRD: Überblick (DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1080601)
DATEV-Rechnung als PDF abrufen (DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1006644)
Fragen zu Ihrer DATEV-Rechnung
Sie haben Ihre Rechnung von DATEV erhalten und haben dazu Fragen? Auf unserer Seite Häufigste Fragen zur Rechnung von DATEV finden Sie die wichtigsten Fragen und Antworten und haben die Möglichkeit sich mit DATEV in Verbindung zu setzen.