Möchten Sie helfen, die Produkte von DATEV zu verbessern? Dann werden Sie Panelist oder Panelistin! Dadurch erlauben Sie der Genossenschaft, sich mit Ihnen in Verbindung zu setzen. Durch Ihre Teilnahme können Sie Ihre Anregungen und Wünsche direkt in die Produktentwicklung einfließen lassen. Wir schließen einen Vertrag mit einer Person aus Ihrer Kanzlei oder Ihrem Unternehmen ab. Diese Person kann entweder selbst am Panel teilnehmen oder die Teilnahme anderer Personen organisieren. Alle, die DATEV-Anwendungen nutzen, können teilnehmen. Sobald Sie Mitglied des DATEV-Panels sind, laden wir Sie ein, an unterschiedlichen Maßnahmen mitzuwirken. Das können Online-Fragebögen sein, die meist in zehn Minuten beantwortet sind. Es können aber auch längere und tiefergehende Maßnahmen sein, die entsprechend vergütet werden. Durch den Vertrag besteht keine Pflicht, an Maßnahmen mitzuwirken – die Teilnahme ist freiwillig.