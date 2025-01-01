Die Dynamik im Markt verlangt nach verlässlichen Lösungen. Mit unserem Innovationsprozess stellen wir sicher, dass DATEV-Angebote nicht nur aktuellen Anforderungen entsprechen, sondern aktiv zur Entlastung und Weiterentwicklung des Berufsstands beitragen, indem beispielsweise an die Bedürfnisse angepasste KI-Lösungen bereitgestellt werden. Technologisch fundiert, gesetzeskonform und konsequent am Bedarf unserer Mitglieder ausgerichtet.