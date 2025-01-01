Lösungen, die vorausdenken
Die Dynamik im Markt verlangt nach verlässlichen Lösungen. Mit unserem Innovationsprozess stellen wir sicher, dass DATEV-Angebote nicht nur aktuellen Anforderungen entsprechen, sondern aktiv zur Entlastung und Weiterentwicklung des Berufsstands beitragen, indem beispielsweise an die Bedürfnisse angepasste KI-Lösungen bereitgestellt werden. Technologisch fundiert, gesetzeskonform und konsequent am Bedarf unserer Mitglieder ausgerichtet.
Gesetzliche Einflüsse
Den Ausgangspunkt bildet ein systematisches Beobachten: Gesetzesänderungen erkennen wir frühzeitig durch enge politische Beobachtung in Berlin und Brüssel sowie aktive Mitwirkung in relevanten Gremien. So fließen neue Anforderungen rechtzeitig in unsere Produktlandschaft ein. Gleichzeitig sichern wir unsere führende Marktposition durch kontinuierliche Wettbewerbsanalysen und gezieltes Benchmarking.
Impulse direkt aus dem Markt
Zentrale Impulse erhalten wir auch direkt aus dem Markt: Workstreams arbeiten bereichsübergreifend eng zusammen mit dem Ziel, Kundenfeedback gezielt aufzunehmen und konkrete Herausforderungen wie Fachkräftemangel, Mandatsdruck oder Bürokratie praxisnah zu adressieren.
Portfolio mit Weitblick
Unsere Portfolioentwicklung stellt sicher, dass DATEV-Lösungen nicht nur aktuell bleiben, sondern den Berufsstand aktiv entlasten und zukunftsfähig halten. Dabei setzen wir auf durchdachte Prozessoptimierung, smarte Integration neuer Technologien und die kontinuierliche Verbesserung bestehender Angebote. Stets mit Blick auf den Kundennutzen.
Innovation ist unser Alltag
Innovation bei DATEV ist kein Projekt, sondern ein kontinuierlicher Prozess – verankert im Alltag, getrieben von Relevanz und getragen von einem klaren Ziel: den digitalen Wandel im Sinne unserer Mitglieder (pro-)aktiv mitzugestalten.