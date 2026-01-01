DATEV ist offizieller Partner des Software Campus, einer Initiative zur Förderung von IT-Nachwuchsführungskräften in Deutschland. In Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) bietet DATEV hochqualifizierten Talenten die Möglichkeit, an zukunftsweisenden IT-Projekten mitzuwirken.

Als eines der größten Softwarehäuser Europas mit Sitz in Nürnberg bringt DATEV dabei starke Praxisnähe und technologische Exzellenz in die Forschung ein.