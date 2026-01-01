DATEV ist offizieller Partner des Software Campus, einer Initiative zur Förderung von IT-Nachwuchsführungskräften in Deutschland. In Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) bietet DATEV hochqualifizierten Talenten die Möglichkeit, an zukunftsweisenden IT-Projekten mitzuwirken.
Als eines der größten Softwarehäuser Europas mit Sitz in Nürnberg bringt DATEV dabei starke Praxisnähe und technologische Exzellenz in die Forschung ein.
Forschungsschwerpunkte bei DATEV
Teilnehmende des Software Campus können eigene Forschungsideen entwickeln oder gemeinsam mit DATEV eines der strategischen Themenfelder bearbeiten:
- Next Generation AI: z.B. Explainable AI, Edge AI, Conversational AI
- Next Generation Computing: z.B. AIOps, Green Software, Confidential Computing
- Next Generation Data: z.B. Data Mesh, Knowledge Graphs, Open Data
- Next Generation Security & Trust: z.B. Zero Trust, SOAR, Quantum Communication
Karriere mit Perspektive
Mit über 9.000 Mitarbeitenden, 720.000 Kunden und einem klaren Fokus auf digitale Lösungen für Steuerberatung, Mittelstand und öffentliche Institutionen bietet DATEV ein ideales Umfeld für forschungsnahe Karrierewege in der IT.