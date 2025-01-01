Auf dem DATEV-Kongress trifft sich die DATEV-Familie, um das Gemeinsame zu pflegen, um interessante Vorträge zu hören und um inspirierenden Leuten zu begegnen.

Bei diesem Veranstaltungsformat werden Vorträge von renommierten Referentinnen und Referenten gehalten. Dabei geht es um verschiedene Themen, welche die Wirtschafts- und Arbeitswelt künftig prägen werden. Daneben gibt es verschiedene Kommunikationsplattformen, in die auch der Info-Markt eingebettet ist. Sie als Marktplatz Partner haben die Möglichkeit, einen Stand des Info-Marktes zu besetzen und die Besucherinnen und Besucher über Ihre Lösung im Zusammenspiel mit der DATEV-Software zu informieren. Ziel ist es, den gesamten Prozess aus Kundensicht abzubilden und den Mehrwert von Software-Kooperationen zu vermitteln.