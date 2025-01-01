Auf dem DATEV-Kongress trifft sich die DATEV-Familie, um das Gemeinsame zu pflegen, um interessante Vorträge zu hören und um inspirierenden Leuten zu begegnen.
Bei diesem Veranstaltungsformat werden Vorträge von renommierten Referentinnen und Referenten gehalten. Dabei geht es um verschiedene Themen, welche die Wirtschafts- und Arbeitswelt künftig prägen werden. Daneben gibt es verschiedene Kommunikationsplattformen, in die auch der Info-Markt eingebettet ist. Sie als Marktplatz Partner haben die Möglichkeit, einen Stand des Info-Marktes zu besetzen und die Besucherinnen und Besucher über Ihre Lösung im Zusammenspiel mit der DATEV-Software zu informieren. Ziel ist es, den gesamten Prozess aus Kundensicht abzubilden und den Mehrwert von Software-Kooperationen zu vermitteln.
Key Facts
- Überwiegend Mitglieder, ergänzend Unternehmen und Partner
- Tagesveranstaltungen in Präsenz
- Rund 3.000 Teilnehmende
- 8 Marktplatz Partner
- Zwei Personen je Marktplatz Partner
Agenda
Sie als Marktplatz Partner besetzen Ihren Info-Markt-Stand in nachfolgenden Zeitslots:
09:00 Uhr bis 10:00 Uhr | Beginn der Ausstellung
12:00 Uhr bis 14:30 Uhr | Kommunikationsplattformen (Infostand Marktplatz Partner), Kurzpräsentationen, Networking
16:30 Uhr bis 17:30 Uhr | Kommunikationsplattformen (Infostand Marktplatz Partner), Kurzpräsentationen, Networking
Hinweis
Diese Seite dient zur allgemeinen Information über das Veranstaltungsformat. Die teilnehmenden Partner werden von DATEV ausgewählt. Bei Rückfragen wenden Sie sich an Ihren zuständigen Partnermanager.
FAQ
Wie setzt sich die Zielgruppe der Veranstaltung zusammen?
- Überwiegend Kanzleien (Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Rechtsberatung und Kanzleiangestellte)
- Ergänzend Unternehmer oder Freiberufliche
- DATEV-Marktplatz Partner
- DATEV Solution Partner
- Studierende
- Sonstige Interessenten
- Presse
Wie ist die Ausstattung des Arbeitsplatzes vor Ort?
Der Arbeitsplatz besteht aus einem Stehtisch und einem Großbildschirm. Stromanschluss und WLAN sind vorhanden.
Was muss ich mitbringen, um den Info-Stand zu besetzen?
Bitte bringen Sie Ihre eigenen Devices für Live-Demos mit. Ergänzend zu Ihrer Software-Lösung sollten Sie auf Ihrem Device auch über DATEV-Software mit einem Musterbestand verfügen, um die Datenübertragung live demonstrieren zu können. (Sollten Sie noch keinen Musterbestand besitzen, wenden Sie sich bitte an Ihren Partnermanager.) Ein RollUp muss nicht mitgebracht werden.
Welche Kenntnisse soll der Referent mitbringen?
Aufgrund der fachlichen Inhalte legen wir großen Wert darauf, dass ein Mitarbeitender Ihres Hauses vor Ort ist, der erfahren ist mit der eigenen Lösung, aber auch mit der DATEV-Schnittstelle und den kompletten Prozessen in die DATEV-Welt und diese live zeigen kann.
Können weitere Personen meines Unternehmens am DATEV-Kongress teilnehmen?
Ja, weitere Personen Ihres Unternehmens können sich gerne als Teilnehmende beim DATEV-Kongress anmelden.
Wann startet der Aufbau bei der Veranstaltung?
Der Aufbau Ihres Arbeitsplatzes findet am Tag vor dem DATEV-Kongress statt. Eine Information zur genauen Uhrzeit folgt.
Fallen Kosten für die Beteiligung an der Veranstaltung an?
Die Beteiligung am DATEV-Kongress sowie die Abendveranstaltung sind für den angemeldeten Aussteller kostenfrei.
Sollte eine Veranstaltung abgesagt werden, muss jeder Aussteller die bereits angefallen Kosten selbst tragen.
Wie wird die Veranstaltung vermarktet?
Die Einladung für die Veranstaltung wird über DATEV versendet. Darüber hinaus wird über verschiedene Kanäle über die Veranstaltung kommuniziert und geworben. Auch Sie können die Veranstaltung vermarkten und interessierte Kundinnen und Kunden auf die Anmeldung über den DATEV-Shop verweisen.