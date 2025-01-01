Der DATEV Partner-Summit ist eine Netzwerkveranstaltung für die DATEV-Marktplatz Partner und die DATEV Channel Partner.
Das Veranstaltungsformat wird vom DATEV-Partnermanagement für DATEV-Marktplatz Partner und DATEV Channel Partner organisiert. Bei diesem Event bekommen Sie Einblick in aktuelle Themen rund um die Marktplatz-Partnerschaft sowie Neuerungen rund um die DATEV-Software. Darüber hinaus steht die Zusammenarbeit mit DATEV und die Vernetzung mit anderen Marktplatz Partnern, den Channel Partnern und auch sonstigen DATEV-Ansprechpartnern im Fokus.
Key Facts
- Marktplatz Partner & Channel Partner
- Ganztägige Präsenzveranstaltung
- Anschließende Abendveranstaltung
- Veranstaltungsort: Nürnberg
- Zwei Vertreter je Marktplatz Partner
Termin
Der DATEV Partner-Summit findet am 29. September 2026 in der KIA Metropol Arena statt.
Anschrift
Dr. -Ingeborg-Bausenwein-Straße 1
90431 Nürnberg
Die Agenda folgt.
FAQ
Was ist das Ziel der Veranstaltung für mich als DATEV-Marktplatz Partner?
Nutzen Sie die Veranstaltung um sich mit den DATEV Channel Partnern, weiteren DATEV-Marktplatz Partnern und den DATEV-Ansprechpartnern zu vernetzen. Bringen Sie aktiv Ihre Ideen zur Weiterentwicklung der Partnerschaft mit ein und nehmen Sie interessante Impulse mit. Treffen Sie Ihren Partnermanager persönlich vor Ort und stärken Sie die Zusammenarbeit mit DATEV.
Lassen Sie anschließend mit uns in entspannter Atmosphäre den Abend ausklingen und feiern Sie die teils bereits langjährig bestehenden Partnerschaften.
Wie kann ich mich aktiv bei der Gestaltung der Veranstaltung einbringen?
Sie können Ihre persönlichen Wunschthemen über das Anmeldeformular einreichen. Das Anmeldeformular wird noch an dieser Stelle zur Verfügung gestellt.
Wie kann ich an der Veranstaltung teilnehmen?
Sie erhalten eine offizielle Einladung zu der Veranstaltung per E-Mail. Anschließend haben Sie die Möglichkeit, sich für die Teilnahme an der Veranstaltung anzumelden.
Mit wie vielen Personen darf ich die Veranstaltung besuchen?
Gerne dürfen Sie mit bis zu zwei Personen die Veranstaltungen besuchen, bitte melden Sie beide offiziell an, sobald Sie die Einladung erhalten haben.
Was kostet mich die Beteiligung an der Veranstaltung?
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Die Anfahrt und Übernachtung werden nicht übernommen und organisiert jeder Partner selbst. Sollte die Veranstaltung abgesagt werden, muss jeder Hersteller die bereits angefallenen Kosten selbst tragen.
Wer sind die DATEV Channel Partner?
Die DATEV Channel Partner unterstützen unsere Mitglieder und Mandanten bei der Einrichtung moderner IT-Infrastruktur und beraten zu den DATEV-Lösungen. Weitere Informationen zu den DATEV Channel Partnern, sowie Channel Partner in Ihrer Nähe, finden Sie auf der Seite DATEV-Partner für Beratung und IT.