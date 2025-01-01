Der DATEV Partner-Summit ist eine Netzwerkveranstaltung für die DATEV-Marktplatz Partner und die DATEV Channel Partner.

Das Veranstaltungsformat wird vom DATEV-Partnermanagement für DATEV-Marktplatz Partner und DATEV Channel Partner organisiert. Bei diesem Event bekommen Sie Einblick in aktuelle Themen rund um die Marktplatz-Partnerschaft sowie Neuerungen rund um die DATEV-Software. Darüber hinaus steht die Zusammenarbeit mit DATEV und die Vernetzung mit anderen Marktplatz Partnern, den Channel Partnern und auch sonstigen DATEV-Ansprechpartnern im Fokus.