Auf dieser Seite finden Sie die Dokumente zu den DATEV-Einkaufsbedingungen und weitere Regelungen zur Leistungserbringung für DATEV.
DATEV-Einkaufsbedingungen
Allgemeine Einkaufsbedingungen der DATEV eG
Bedingungen für Bau- und Handwerkerleistungen
Allgemeine Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis
Bedingungen der DATEV eG für Veranstaltungen und Hotelleistungen
Besondere Bedingungen Services
Besondere Einkaufsbedingungen Hosting
Besondere Einkaufsbedingungen Kauf, Miete mit IT-Bezug
BEB-Referentenleistungen
Weitere Bedingungen und Dokumente
Verhaltensregeln für Mitarbeiter fremder Unternehmen
Sicherheitsbestimmungen für Arbeiten in der DATEV
Mindestanforderung TOM
Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung
TOM Prüfkataloge
§203 Vereinbarung
Erklärung Permission to Attack
Bedingungen für Remote-Zugriffe
Rahmenbedingungen für die Nutzung privater Hardware – Remote-Arbeit
Leitfaden zur Nutzung der DATEV Partnerumgebung für EHL-Partner
PAP-Leitfaden Standard DEU und ENG
PAP-Leitfaden EHL ENG und DEU
Zusatzbedingungen für VK3A bei PatenID
Rechnungsstellung und Übermittlung
Sicherheitsrichtlinien (Security Guidelines)
Documents in English
General Terms and Conditions of Purchase
Special Terms and Conditions of IT-related Purchase and Rent
Special Terms and Conditions of Purchase for Hosting
Special Terms and Conditions of Purchase for Services
Conditions for remote access
Data Processing Agreement (DPA)
Addendum access to VK3A data
Technical and organizational measures taken by the contractor
Supplementary Agreement on Professional Secrecy