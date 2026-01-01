Christian Reichling zum Kollegenforum 'Schnittstellen gemeinsam meistern: Prozesse neu gestalten - mit Struktur'
Inhalt des Kollegenforums
Die Referenten geben Einblicke in die eigenen Kanzleiprozesse und lassen Sie an ihren Erfahrungen teilhaben. Selbstverständlich können Sie jederzeit Fragen stellen.
Diese Punkte werden besprochen:
- Überblick über den Digitalisierungsstand mithilfe der Tools zur digitalen Standortbestimmung
- Relevanz und Vorteile von Schnittstellen (APIs)
- Was mache ich, wenn es für das Vorsystem meines Mandanten keine Schnittstelle gibt?
- Wie verschaffe ich mir einen Überblick über die Vorsysteme meiner Mandanten?
- Schnittstellenmonitor, ISWL-Mandantenanalyse, Datenservices
- Wie hebe ich die Schnittstellenpotentiale bei meinen Mandanten?
- Wie verbinde ich das Vorsystem des Mandanten mit DATEV?
- Automatisierungsservice Rechnungen
- Wie nehme ich meinen Mitarbeitenden durch nutzenorientierte Kommunikation eventuelle Ängste?