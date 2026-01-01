Christian Reichling zum Kollegenforum 'Schnittstellen gemeinsam meistern: Prozesse neu gestalten - mit Struktur'

Inhalt des Kollegenforums

Die Referenten geben Einblicke in die eigenen Kanzleiprozesse und lassen Sie an ihren Erfahrungen teilhaben. Selbstverständlich können Sie jederzeit Fragen stellen.

Diese Punkte werden besprochen:

  • Überblick über den Digitalisierungsstand mithilfe der Tools zur digitalen Standortbestimmung
  • Relevanz und Vorteile von Schnittstellen (APIs)
  • Was mache ich, wenn es für das Vorsystem meines Mandanten keine Schnittstelle gibt?
  • Wie verschaffe ich mir einen Überblick über die Vorsysteme meiner Mandanten?
  • Schnittstellenmonitor, ISWL-Mandantenanalyse, Datenservices
  • Wie hebe ich die Schnittstellenpotentiale bei meinen Mandanten?
  • Wie verbinde ich das Vorsystem des Mandanten mit DATEV?
  • Automatisierungsservice Rechnungen
  • Wie nehme ich meinen Mitarbeitenden durch nutzenorientierte Kommunikation eventuelle Ängste?