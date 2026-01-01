Inhalt des Kollegenforums
Die Referierenden – selbst Steuerberaterinnen und Steuerberater – berichten offen aus ihrem Kanzleialltag und geben praxisnahe Einblicke in folgende Themen:
Einblicke in das Produkt
- MyDATEV Kanzlei
Mensch & Veränderung
- Wie der Start mit einer digitalen Lösung gestaltet wurde
- Welche Veränderungen im Workflow entstehen
- Wo Entlastung und neue Freiräume spürbar werden
Prozesse neu gestalten
- Vorteile digitaler Kommunikation: weniger E-Mails, mehr Sicherheit und Flexibilität.
Zusammenarbeit mit Mandanten
- Praxisnaher Blick auf neue Kommunikationswege und den Umgang mit typischen Situationen aus dem Kanzleialltag
Ausblick
- Orientierung für mögliche nächste Schritte auf dem Weg zu moderner Kanzleiorganisation
Nach dem Kollegenforum können Sie mit neuen Impulsen loslegen. Ca. sechs Wochen später findet ein einstündiger Online-Termin statt, der Raum für Austausch und Fragen bietet. Er dient dazu, erste Erfahrungen zu reflektieren, offene Punkte zu klären und die Nachhaltigkeit der Umsetzung sicherzustellen.Sie gestalten das Kollegenforum durch Ihre Impulse und Fragen aktiv mit. Zudem erhalten Sie Tipps und Tricks, so dass die Umstellung auf die digitalen Prozesse auch in kleinen Kanzleien gelingt.