Kollegenforum

Die Kanzlei STEUERBORD aus Rostock besteht aus Menschen, die Rat geben und zuhören. Menschen, die Beratung leben.

Menschen, die sich freuen, wenn es wirtschaftlich läuft und Steuern vermeiden, ohne aggressive Steuergestaltung.

Nico Schade, Gründer der Kanzlei STEUERBORD, hält bei DATEV das Kollegenforum 'Erste Schritte in die Cloud für die digitale Zusammenarbeit mit Mandanten'.