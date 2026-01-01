DATEV Insights ist ein brandneues Format, exklusiv für Sie kreiert. Erleben Sie die DATEV Welt inklusive viele weiterer Aussteller hautnah am 10. Juni in Nürnberg. Das spanende Tagesprogramm enthält viele Highlights wie eine hochkarätige Talkrunde und Updates zum DATEV Portfolio. Nutzen Sie die Chance und kommen Sie mit uns ins Gespräch, wir helfen Ihnen gerne mit Ihren DATEV Fragen weiter.
Das Highlight: unser Special Guest Philipp Lahm
Bei diesem Veranstaltungsformat stehen Sie und Ihre Themen im Vordergrund. Informieren Sie sich bei den Vorträgen und Sessions zu aktuellen Themen oder nutzen Sie die Zeit um sich im Ausstellungsbereich zu den Themen Lohn, Rechnungswesen und weiteren Inhalten zu informieren.
Alle wichtigen Infos zur Veranstaltung
Termin
- 10. Juni 2026 in Nürnberg I 10:00-17:30 Uhr
Agenda
- Talkrunde
- Sessions
- Vorträge
- Infostände DATEV
- Infostände DATEV-Partner
Die detaillierte Agenda folgt .
FAQ
Wann folgen weitere Informationen zur Veranstaltung?
Die konkrete Einladung zur Veranstaltung mit allen wichtigen Informationen erhalten Sie ca. im April. Zeitgleich wird diese Website aktualisiert, sodass Sie auch hier alle wichtigen Informationen finden.