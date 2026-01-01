DATEV Insights ist ein brandneues Format, exklusiv für Sie kreiert. Erleben Sie die DATEV Welt inklusive viele weiterer Aussteller hautnah am 10. Juni in Nürnberg. Das spanende Tagesprogramm enthält viele Highlights wie eine hochkarätige Talkrunde und Updates zum DATEV Portfolio. Nutzen Sie die Chance und kommen Sie mit uns ins Gespräch, wir helfen Ihnen gerne mit Ihren DATEV Fragen weiter.

Das Highlight: unser Special Guest Philipp Lahm

Bei diesem Veranstaltungsformat stehen Sie und Ihre Themen im Vordergrund. Informieren Sie sich bei den Vorträgen und Sessions zu aktuellen Themen oder nutzen Sie die Zeit um sich im Ausstellungsbereich zu den Themen Lohn, Rechnungswesen und weiteren Inhalten zu informieren.