Soloplan GmbH - Software für Logistik und Planung

Die Lösung wurde für die effiziente Planung, Steuerung und Überwachung von Transporten entwickelt.

Es werden für Ausgangs- und Eingangsfakturen Buchungssätze erzeugt und als Dateien exportiert. Von DATEV können die OP-Salden je Geschäftspartner importiert und für eine Kreditlimitprüfung verwendet werden. Geschäftspartnerstammdaten werden in CarLo® bei der erstmaligen Anlage und bei Änderungen an die DATEV exportiert, um einheitliche Datenbestände zu garantieren.