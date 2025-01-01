Highlights
- Ihre Inventarlösung aus einer Hand – effizient und flexibel
- Komplettlösung: Software, App und Etiketten perfekt aufeinander abgestimmt
- DATEV & mehr: nahtlose Schnittstellen für reibungslosen Datenfluss
- Smart: QR & RFID kombinierbar für automatisierte Bestandserfassung
- Effizient: Workflows, Wartungstermine und optimale Ressourcennutzung
Weitere Funktionen
- Übersicht in Echtzeit: alle Inventare und ihre letzten Änderungen sind zentral und abteilungsübergreifend einsehbar
- Inventarliste mit Standorten: Inventare werden geordnet dargestellt und können bestimmten Räumen, Standorten oder Kostenstellen zugewiesen werden
- Anpassbare Felder: die Software lässt sich durch eigene Felder an bestehende Abläufe im Unternehmen anpassen
- Rechtesteuerung: Zugriffsrechte für Nutzerinnen und Nutzer können individuell festgelegt und bei Bedarf geändert werden
- Mobile App: mit der INVENTIRE App lassen sich Inventare mobil verwalten – auch ohne Internetverbindung
- RFID-Unterstützung: mehrere Inventare können gleichzeitig mit einem RFID-Scanner erfasst und bearbeitet werden
- Datenimport und -export: vorhandene Daten können einfach übernommen oder in andere Systeme weitergegeben werden
- Datenspeicherung in Deutschland: INVENTIRE läuft sicher in einer Cloud mit Standort in Deutschland
Das Unternehmen Detzner Systemtechnik GmbH mit Sitz in Dresden wurde 1996 gegründet und ist seit Januar 2018 Partner der DATEV.
Schnittstellen
ASCII-Format
Mit der Datei-Schnittstelle, ASCII-Format, können Inventurdaten aus der Partnerlösung exportiert und in die DATEV Anlagenbuchführung importiert werden.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Cloud-Variante der Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Cloud-Variante der Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.
Für DATEVasp kann die Prüfung für eine mögliche Installation der PC-Lösung im Serviceportal beauftragt werden (siehe Hilfedokument "DATEVasp-Serviceportal: Drittanbieterlösungen anbinden"). Durch das Hosting der Software können zusätzliche Kosten entstehen (Fremdsoftware-Modul, Fremdsoftware-Server, Service). Vergleichen Sie hierzu die DATEVasp Leistungsbeschreibung bzw. die aktuelle Preisliste.
Der Einsatz der PC-Lösung unter DATEV-SmartIT ist nicht möglich.
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Preis
Ab 140,00 Euro.
Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.