Highlights
- Automatischer Auftragsimport und Bestellabwicklung
- Automatischer Zahlungsabgleich für Bankkonten und Zahlungsdienstleister
- Warenwirtschaft mit automatischem plattformübergreifenden Bestandsabgleich
- Vollständige Automatisierung von Prozessen über Regeln
- Buchhaltungsvorbereitung durch Konsolidierung von Bestellungen
Weitere Funktionen
- Auftragsdokumente (z.B. Rechnungen, Auftragsbestätigungen und Co.) automatisiert erzeugen und per E-Mail versenden, inkl. Rechnungsupload zu Amazon
- Verwaltung von Layouts und Erstellung von Auftragsdokumenten mit Mehrsprachigkeit
- Versandlabels für DHL, DPD, UPS, GLS, Hermes, Deutsche Post, u.v.m. erzeugen und Fulfillmentdienstleister anbinden (inkl. Amazon FBA)
- Automatische Kundenbenachrichtigungen mit Sendungsnummern, Versandstatus und individualisierbaren E-Mail-Texten durch Platzhalter
- Verwaltung von Downloads digitaler Produkte wie eBooks
- Verwaltung von Produktbündeln, z.B. von Sets, als Stücklisten in Billbee und Artikelverwaltung mit Seriennummern und Artikelkategorien
- Zeitgesteuerte Automatisierungen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgelöst werden können (z.B. immer am Monatsende)
- Kundenverwaltung mit Historienfunktion und der Verwaltung mehrerer Adressen und E-Mail-Adressen
Schnittstellen
DATEV Buchungsdatenservice
Allgemein
Mit dem Buchungsdatenservice können strukturierte Buchungsdaten und die zugehörigen digitalen Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner als Buchungssätze in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden.
Prozess des Buchungsdatenservice als Grafik
Hinweis: Basis für den Buchungsdatenservice ist die Schnittstelle DATEV-Format. Das DATEV-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Buchungsdaten per Datei zu übergeben.
Speziell bei diesem Partner
Detaillierte Informationen zum Funktionsumfang der Schnittstelle.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- Hilfe-Video: Buchungsdatenservice über die MyDATEV Mandantenregistrierung bestellen.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Informationsmaterialien zur Schnittstelle in der Partnerlösung:
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Hinweis zu IT-Management und - Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Lösung besteht sowohl aus Cloud- als auch aus On-Premise-Komponenten (PC-Lösung).
Die Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden. Der Einsatz dieser Lösung unter DATEV-SmartIT ist nicht möglich.
Durch das Hosting der On-Premise-Komponenten können zusätzliche Kosten entstehen (Fremdsoftware-Modul, Fremdsoftware-Server, Service). Vergleichen Sie hierzu die DATEVasp Leistungsbeschreibung bzw. die aktuelle Preisliste.
Für DATEVasp kann die Prüfung für eine mögliche Installation der PC-Lösung im Serviceportal beauftragt werden (siehe Hilfedokument DATEVasp-Serviceportal: Drittanbieterlösungen anbinden).
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
