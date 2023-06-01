Highlights

  • Automatischer Auftragsimport und Bestellabwicklung
  • Automatischer Zahlungsabgleich für Bankkonten und Zahlungsdienstleister
  • Warenwirtschaft mit automatischem plattformübergreifenden Bestandsabgleich
  • Vollständige Automatisierung von Prozessen über Regeln
  • Buchhaltungsvorbereitung durch Konsolidierung von Bestellungen

Weitere Funktionen
  • Auftragsdokumente (z.B. Rechnungen, Auftragsbestätigungen und Co.) automatisiert erzeugen und per E-Mail versenden, inkl. Rechnungsupload zu Amazon
  • Verwaltung von Layouts und Erstellung von Auftragsdokumenten mit Mehrsprachigkeit
  • Versandlabels für DHL, DPD, UPS, GLS, Hermes, Deutsche Post, u.v.m. erzeugen und Fulfillmentdienstleister anbinden (inkl. Amazon FBA)
  • Automatische Kundenbenachrichtigungen mit Sendungsnummern, Versandstatus und individualisierbaren E-Mail-Texten durch Platzhalter
  • Verwaltung von Downloads digitaler Produkte wie eBooks
  • Verwaltung von Produktbündeln, z.B. von Sets, als Stücklisten in Billbee und Artikelverwaltung mit Seriennummern und Artikelkategorien
  • Zeitgesteuerte Automatisierungen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgelöst werden können (z.B. immer am Monatsende)
  • Kundenverwaltung mit Historienfunktion und der Verwaltung mehrerer Adressen und E-Mail-Adressen

Schnittstellen

DATEV Buchungsdatenservice

Allgemein

Mit dem Buchungsdatenservice können strukturierte Buchungsdaten und die zugehörigen digitalen Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner als Buchungssätze in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden.

Prozess des Buchungsdatenservice als Grafik

Hinweis: Basis für den Buchungsdatenservice ist die Schnittstelle DATEV-Format. Das DATEV-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Buchungsdaten per Datei zu übergeben.

 

Speziell bei diesem Partner

Detaillierte Informationen zum Funktionsumfang der Schnittstelle.

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

  • DATEV-Datenservices einrichtenInformationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
  • Hilfe-Video: Buchungsdatenservice über die MyDATEV Mandantenregistrierung bestellen.
  • DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner

Informationsmaterialien zur Schnittstelle in der Partnerlösung:

 

Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden.

Schnittstellenvorgaben

Hinweis zu IT-Management und - Security

DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT

Die Lösung besteht sowohl aus Cloud- als auch aus On-Premise-Komponenten (PC-Lösung).

Die Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden. Der Einsatz dieser Lösung unter DATEV-SmartIT ist nicht möglich.

Durch das Hosting der On-Premise-Komponenten können zusätzliche Kosten entstehen (Fremdsoftware-Modul, Fremdsoftware-Server, Service). Vergleichen Sie hierzu die DATEVasp Leistungsbeschreibung bzw. die aktuelle Preisliste.

Für DATEVasp kann die Prüfung für eine mögliche Installation der PC-Lösung im Serviceportal beauftragt werden (siehe Hilfedokument DATEVasp-Serviceportal: Drittanbieterlösungen anbinden).

Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.

Preis

Ab 9,00 Euro/Monat.

Weitere Preisinformationen auf der Website des Partners.

