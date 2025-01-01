Highlights
- Schnittstelle zu Amazon, Ebay, Stripe, PayPal und weiteren Zahlungsdiensten
- Individualisierbare Kontenrahmen mit bis zu acht Stellen (SKR 03, 04, 45 und 42)
- Als White Label-Lösung im individuellen Design und unter der eigenen Domain verfügbar
- Individuelle Nutzungsrollen für "Vorbereiter" und "Vorbucher"
- Aufzuteilende Vorsteuer, Reverse Charge bei Kleinunternehmerregelung buchen
Weitere Funktionen
- Abruf der Zahlungen von Banken und Kreditkarten, Überweisungsfunktion direkt aus der Anwendung und Filter für die Suche nach fehlenden Belegen
- Rechnungsfreigabe-Prozess definierbar: Mitarbeitende können Rechnungen direkt aus der Anwendung überweisen, wenn diese zuvor freigegeben wurden
- Einfache Zusammenarbeit durch Kommentare am Beleg oder der Zahlung sowie individuelle Auswertungen durch die Erfassung von Kostenstellen
- KI-gestützte Belegerkennung und Volltextsuche im Belegarchiv sowie automatische Zuordnung von Belegen zu Zahlungen
- Für 4/3-Rechner oder Bilanzierer geeignet, da Debitoren und Kreditoren optional aktiviert werden können; es kann auch lediglich das Bankkonto gebucht werden
- Sammelfunktionen für effizientes Arbeiten: Gleiche Geschäftsvorfälle über Filter sammeln und anschließend mit wenigen Klicks verarbeiten
Schnittstellen
DATEV Buchungsdatenservice
Allgemein
Mit dem Buchungsdatenservice können strukturierte Buchungsdaten und die zugehörigen digitalen Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner als Buchungssätze in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden.
Prozess des Buchungsdatenservice als Grafik
Hinweis: Basis für den Buchungsdatenservice ist die Schnittstelle DATEV-Format. Das DATEV-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Buchungsdaten per Datei zu übergeben.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- Hilfe-Video: Buchungsdatenservice über die MyDATEV Mandantenregistrierung bestellen.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Die Einrichtung der Schnittstelle erfolgt durch den Partner: Kontaktmöglichkeiten.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden.
E-Rechnung
Die E-Rechnung ist für inländische B2B-Umsätze seit dem 1. Januar 2025 verpflichtend. Kanzleien und Unternehmen müssen elektronische Rechnungen mit Software-Lösungen empfangen und weiterverarbeiten können. Diese Partnerlösung unterstützt folgende Funktionen und Formate im Kontext E-Rechnung:
Lösung erstellt E-Rechnungen
Unterstützte Formate:
- XRechnung
- ZUGFeRD 2.x
Lösung verarbeitet E-Rechnungen
Unterstützte Formate:
- XRechnung
- ZUGFeRD 2.x
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
