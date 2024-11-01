Highlights
- Einfachere, bessere Kanzlei- und Verwaltungsprozesse
- Maximale Transparenz durch individuell konfigurierbare Cockpits
- Potenziale ausschöpfen durch gezielte Beratungs- und Vertriebsfunktionen
- Individuelle, persönliche Mandantenansprache und Kommunikation
- Hohe Datenqualität durch einfache Datenerfassung und wenig Pflegeaufwand
Weitere Funktionen
- Standard-Schnittstelle zwischen CAS Kanzlei CRM und DATEV Eigenorganisation für Stammdaten
- Digitale Akte mit 360°-Sicht auf Kontakte und Mandanten, bietet Transparenz und optimalen Wissensstand für die ganze Kanzlei
- Strukturierte Stammdatenerfassung mit Dublettenprüfung und intuitive Bedienung schaffen hohe Datenqualität und reduzieren den Pflegeaufwand
- Zielgerichtete personalisierte Mailings, Marketingaktionen, und Newsletter inkl. umfassender Filter- und Selektionsmöglichkeiten
- Beratungspotenziale neuer und bestehender Mandanten strukturiert erfassen und bewerten
- Automatisierte und standardisierte Workflows durch intelligente Assistenten sowie integrierte Aktions- und Benachrichtigungsdienste
- Individuelle Cockpits, zugeschnitten auf die Aufgaben und Tätigkeiten der Nutzenden
- Anpassbarkeit auf individuelle Bedürfnisse und Prozesse der Kanzlei
- Ad hoc Auswertungen relevanter KPIs mit grafischer und tabellarischer Darstellung zur fundierten Entscheidungsfindung
- Mobiles CRM, inkl. einfacher Erfassung neuer Kontakte und Potenziale
CAS Kanzlei CRM ergänzt
Schnittstellen
DATEVconnect Zentrale Stammdaten
Allgemein
Mit DATEVconnect Zentrale Stammdaten können Daten bidirektional zwischen Programmen der DATEV-Marktplatz Partner und den Zentralen Stammdaten im DATEV-Arbeitsplatz ausgetauscht werden, wenn die Programme im selben Netzwerk eingesetzt werden.
Prozess DATEVconnect Zentrale Stammdaten als Grafik
Speziell bei diesem Partner
Folgende Daten können lesend und schreibend aus den Zentralen Stammdaten abgerufen werden: Adressaten- und Mandantenstammdaten.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
Hilfe-Dokument: Assistent zur Einrichtung der Schnittstelle.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die PC-Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden. Ein separater Fremdsoftware-Server wird benötigt.
Die Installation kann über das DATEVasp Serviceportal beauftragt werden (siehe Hilfedokument "DATEVasp-Serviceportal: Drittanbieterlösungen anbinden").
Durch das Hosting der Software können zusätzliche Kosten entstehen (Fremdsoftware-Modul, Fremdsoftware-Server, Service). Vergleichen Sie hierzu die DATEVasp Leistungsbeschreibung bzw. die aktuelle Preisliste.
Der Einsatz der PC-Lösung unter DATEV-SmartIT ist nicht möglich.
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Preis
Ab 42,90 Euro/Monat.
Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
