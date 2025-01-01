Highlights
- Individuelle Lösungen für verschiedene Branchen
- Automatische Prüfung auf Vollständigkeit der Journal-Daten
- Offene Schnittstellen, z.B. zu ERP- und Warenwirtschaftssystemen
- Update für zukünftige gesetzliche Anforderungen
- Datenübernahme ins DATEV Kassenarchiv online und Weitergabe an DATEV Unternehmen online
Weitere Funktionen
- Schneller Verkaufsprozess im Supermarkt durch Scanning, Checkout-Waagen, EC-Anbindung
- Universell einsetzbar in Gastronomie, Catering/Kantinen mit Orderman-Handhelds
- Waagen-System für Fleischerei, Feinkost, Obst/Gemüse mit Vorverpackung/Etikettendruck
- CASPOS-Hybrid: Mischbetrieb Handel/Waage/Gastronomie
- Direkte und vollautomatische Übertragung aus der Kasse in das DATEV-Kassenarchiv online, ohne externe Datenträger
- Zentrale Verwaltung durch CASMan-Kassen-Management mit Stammdatenverwaltung, Auswertung der Kassenberichte, Etikettendruck, Inventur, Rechnung/Lieferschein, Bestellung und mehr
- Lieferscheine und Rechnungen an der CASPOS-Kasse/-Waage
- Ausbaubar durch verschiedene Module wie Kundenguthaben, Gutscheine, Bezahlautomaten
Schnittstellen
DATEV Datenservice Kassenarchiv
Allgemein
Mit dem Datenservice Kassenarchiv können täglich automatisiert Einzelaufzeichnungen im Format der DFKA-Taxonomie aus dem (Kassen-)Vorsystem in das DATEV Kassenarchiv online übergeben und anschließend in DATEV Kassenbuch online übernommen werden.
Für das Erstellen prüffähiger Dateien ist der Unternehmer selbst verantwortlich.
Prozess des Kassenarchiv als Grafik
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
XML-Schnittstelle online
Allgemein
Mit der XML-Schnittstelle online können Belege und Buchungsinformationen aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner via Belegtransfer nach DATEV Unternehmen online übergeben werden und in den DATEV-Rechnungswesen-Lösungen als Buchungsvorschläge weiterverarbeitet werden.
Prozess der XML-Schnittstelle online als Grafik
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Preis
Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
