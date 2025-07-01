clockin GmbH

Clockin ist ein digitales Zeiterfassungssystem, das sich durch die besonders einfache Nutzung für kleine Unternehmen auszeichnet.

Mit der Zeiterfassung von clockin können Mitarbeitende mobil per Smartphone App oder per Zeiterfassungsterminal Arbeitszeiten einfach erfassen. Die Zeitwirtschaftsdaten lassen sich jederzeit korrigieren und automatisiert an DATEV für die Lohnbuchhaltung übertragen. Die Lohnabrechnungen können den Mitarbeitenden über einen persönlichen Bereich digital zur Verfügung gestellt werden.