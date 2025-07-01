Highlights
- Persönlicher Support durch Nachhaltigkeitsexperten
- KI-unterstütze Workflows
- Schritt-für-Schritt-Anleitungen
- Compliance
- Entschlüsselung der Gesetzestexte in der Software
Weitere Funktionen
- Unterstützung Doppelte Wesentlichkeit:
Die Doppelte Wesentlichkeitsanalyse wird bei Code Gaia toolbasiert durchgeführt und kann auf Wunsch durch maßgeschneiderte Workshops begleitet werden
- Toolbasierte Anwenderunterstützung:
Automatisierte Erstellung einer CO2-Bilanz, KI-Unterstützung bei Erstellung von Berichtsinhalten, integrierte Hilfestellungen
- Bestehende CO2-Bilanz-Tools können angebunden werden:
- Projektmanagement-Komponenten:
Integrierter und anpassbarer Projektplan in der Software
- Workflow-Komponenten:
Zuweisung von Aufgaben und Fristen, Kommentarfunktion, Aktivitäten-Logbuch auch für Audit
- Dashboards:
Visualisierung der Ergebnisse der DWA, Umweltdatenvisualisierung, Übersicht über Berichtstatus
- Einbeziehung von Stakeholdern:
Interne und externe Stakeholder über integrierte Umfrage in Software, Möglichkeit von Angaben über aktive oder passive Kommunikation
- GoB Testat:
Die Lösung ist IDW PS 880 zertifiziert. Link s. im Bereich Zertifizierungen GoB
- CSRD-Bericht für Lagebericht (inkl. XBRL-tagging)
- Anbindung von vorgelagerten Systemen mit Standard-Schnittstellen:
Aktuell sind keine Standard-Schnittstellen vorhanden, auf Anfrage können diese aufgebaut werden
Schnittstellen
ESRS-Bericht - Datei-Import
Allgemein
Der mit dem Programm des DATEV-Marktplatz Partners erstellte ESRS-Bericht kann per Datei-Import in DATEV Bilanzbericht classic/comfort, Abschlussprüfung compact/classic/comfort und den Assistenten für die Offenlegung importiert werden.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
Anleitung zur Erstellung eines ESRS-Berichts nach den Vorgaben der CSRD.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Informationsmaterialien zur Schnittstelle in der Partnerlösung.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.
Bitte wenden Sie sich zur Beauftragung der Lösung direkt an den Hersteller.
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
DATEVnet
Die Lösung kann nach Angaben des Herstellers in Verbindung mit DATEVnet genutzt werden.
Achten Sie darauf, die aktuellste Version der DATEV Proxyeinstellungen zu verwenden (Dok.-Nr. 0904080).
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Datenschutz und Informationssicherheit
Ein ISO 27.001-Zertifikat für das Unternehmen Code Gaia GmbH, durch die DEKRA Certification GmbH erstellt, mit einer Gültigkeit bis zum 31.10.2025, liegt vor.
Geltungsbereich: Entwicklung und Betrieb von Cloud Software für ESG und Nachhaltigkeitsmanagement, sowie Beratung, Datenerfassungen und Berichtserstellung zum Thema Nachhaltigkeit.
Ein Zertifikat kann eine Entscheidungshilfe für die Auswahl eines Softwareproduktes sein, aber die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems nicht garantieren. Entscheidend ist der Einsatz des DV-Systems, ggf. auch in Kombination mit anderen DV-Systemen.
DATEV veröffentlicht die Zertifikate, die vom jeweiligen Partner zur Verfügung gestellt wurden, ungeprüft und erteilt keine Auskunft über die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems.
GoBD
Ein IDW PS 880-Zertifikat für die Lösung Code Gaia, für das Ermöglichen einer den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechender Rechnungslegung, durch die Dr. Dienst & Partner GmbH & Co. KG erstellt, vom 31.10.2024 liegt vor.
