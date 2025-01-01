Highlights
- Entlastung und Sicherheit durch planbare Liquidität
- Zeitersparnis durch weniger Aufwand in der Buchhaltung
- Debitorenverwaltung und Debitoren-Management
- Absicherung des Ausfallrisikos
- Persönliche Betreuung durch 15 regionale Standorte
Weitere Funktionen
- Full Service Factoring
- Tägliche oder monatliche Übergabe von Buchungsvorschlägen an DATEV
- Bereitstellung von OPOS und Debitoren-Stammdaten aus DATEV
Schnittstellen
DATEV Factoring
Allgemein
Mit der Datei-Schnittstelle DATEV Factoring können Daten bidirektional zwischen Programmen der DATEV-Marktplatz Partner aus dem Bereich Factoring und den DATEV-Rechnungswesen-Programmen ausgetauscht werden.
Prozess DATEV Factoring als Grafik
Speziell bei diesem Partner
- Lesende Szenarien: Debitorenstammdaten, Offene Posten
- Schreibende Szenarien: Buchungsinformationen
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
Hilfe-Video und Anleitung zur Einrichtung von DATEV Factoring.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.
Der Datenaustausch erfolgt außerhalb von DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT.
Preis
Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.