Highlights

  • Entlastung und Sicherheit durch planbare Liquidität
  • Zeitersparnis durch weniger Aufwand in der Buchhaltung
  • Debitorenverwaltung und Debitoren-Management
  • Absicherung des Ausfallrisikos
  • Persönliche Betreuung durch 15 regionale Standorte

Weitere Funktionen
  • Full Service Factoring
  • Tägliche oder monatliche Übergabe von Buchungsvorschlägen an DATEV
  • Bereitstellung von OPOS und Debitoren-Stammdaten aus DATEV

Schnittstellen

DATEV Factoring

Allgemein

Mit der Datei-Schnittstelle DATEV Factoring können Daten bidirektional zwischen Programmen der DATEV-Marktplatz Partner aus dem Bereich Factoring und den DATEV-Rechnungswesen-Programmen ausgetauscht werden.

Prozess DATEV Factoring als Grafik

 

Speziell bei diesem Partner

  • Lesende Szenarien: Debitorenstammdaten, Offene Posten
  • Schreibende Szenarien: Buchungsinformationen

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

Hilfe-Video und Anleitung zur Einrichtung von DATEV Factoring.


Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben

Hinweis zu IT-Management und -Security

DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT

Die Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.

Die Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.

Der Datenaustausch erfolgt außerhalb von DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT.

 

Preis

Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.

Hinweis zum Partner-Netzwerk

Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.