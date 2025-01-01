DATEV eG

Mit dem DATEV Datenservice für Microsoft Teams können Dokumente zwischen bestimmten DATEV-Anwendungen und Microsoft Teams ausgetauscht werden.

Anbieter der Integrationslösung ist DATEV. Bei Fragen kann die Schaltfläche "DATEV kontaktieren" genutzt werden. Anfragen werden von DATEV bearbeitet.

Für das Senden von Dokumenten aus DATEV-Programmen nach Microsoft Teams benötigen Sie MyDATEV Kanzlei.

Um Dokumente aus Microsoft Teams nach DATEV zu senden, wird die App DATEV Datenservice aus dem Microsoft AppStore benötigt.