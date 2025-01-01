Highlights
- Einfacher und komfortabler Versand von Dokumenten
- … an Mandanten
- … an Partner
- … oder innerhalb der Kanzlei
Weitere Funktionen
- Senden aus und an Microsoft Teams
- Senden aus und an DATEV DMS
- Senden aus und an Dokumentenablage
- Senden aus und an DATEV Meine Steuern
- Senden aus und an DATEV Unternehmen online
- Senden aus und an MyDATEV Kanzlei - Kommunikationsfunktionen
- Senden an DATEV Interessentenverwaltung
- Weitere DATEV-Programme in Planung
DATEV Datenservice für Microsoft Teams ergänzt
Schnittstellen
DATEV Datenservice für Microsoft Teams
Allgemein
Mit dem DATEV Datenservice für Microsoft Teams können Dokumente zwischen bestimmten DATEV-Anwendungen und Microsoft Teams ausgetauscht werden.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Informationsmaterialien zur Schnittstelle.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Cloud-Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.
Bitte wenden Sie sich zur Beauftragung der Lösung direkt an den Hersteller.
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Markenschutzrechtlicher Hinweis
Microsoft, Microsoft Teams sind Marken der Microsoft Unternehmensgruppe. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.