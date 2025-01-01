Highlights
- WEG, Mietbuchhaltung, Sondereigentum, Gewerbe
- Mehrmandantenfähig
- Bilanzbuchhaltung und Abrechnungsworkflow inkl. E898
- Vorsteueroptimierung
Weitere Funktionen
- Abrechnungsassistent für Betriebskosten-, Hausgeldabrechnungen und Wirtschaftspläne
- Automatisches Einlesen von Kontoauszügen
- Zentrale Adressverwaltung
- Objektstammdaten für Mietobjekte, Gewerbeobjekte, WEG-Objekte und Sondereigentum
- Integrierte Schnittstelle zur Übernahme der Abrechnungswerte von Heizkostenabrechnungsunternehmen
- Mieterhöhungen nach Mietspiegel in DOMUS ERP
- Serienbriefe und Rundschreiben
- Mietdauerrechnung
- Vorerfassung von Eingangsrechnungen
- WEG Conventus
Schnittstellen
DATEV Buchungsdatenservice
Allgemein
Mit dem Buchungsdatenservice können strukturierte Buchungsdaten und die zugehörigen digitalen Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner als Buchungssätze in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden.
Prozess des Buchungsdatenservice als Grafik
Hinweis: Basis für den Buchungsdatenservice ist die Schnittstelle DATEV-Format. Das DATEV-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Buchungsdaten per Datei zu übergeben.
Speziell bei diesem Partner
Ertrags- und Aufwandsbuchungen werden in einen DATEV-Vorlauf umgewandelt. Wahlweise lassen sich Bankbuchungen und/oder Sollstellungen, Einzel- oder Sammelbuchungen übergeben. Die Buchungen werden an den DATEV-Kontenrahmen angepasst. Unterstütztes DATEV-Format V. 1.4 – ältere Formate zurzeit noch möglich.
Detaillierte Informationen zum Funktionsumfang der Schnittstelle.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- Hilfe-Video: Buchungsdatenservice über die MyDATEV Mandantenregistrierung bestellen.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Informationsmaterialien zur Schnittstelle in der Partnerlösung.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Lösung besteht sowohl aus Cloud- als auch aus On-Premise-Komponenten (PC-Lösung).
Die Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden. Der Einsatz dieser Lösung unter DATEV-SmartIT ist nicht möglich.
Durch das Hosting der On-Premise-Komponenten können zusätzliche Kosten entstehen (Fremdsoftware-Modul, Fremdsoftware-Server, Service). Vergleichen Sie hierzu die DATEVasp Leistungsbeschreibung bzw. die aktuelle Preisliste.
Für DATEVasp kann die Prüfung für eine mögliche Installation der PC-Lösung im Serviceportal beauftragt werden (siehe Hilfedokument DATEVasp-Serviceportal: Drittanbieterlösungen anbinden).
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Preis
Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
DATEV-Kunden erhalten 10% Sonderrabatt auf den Lizenzpreis.
Zertifizierungen
GoBD
Ein Prüfer-Zertifikat für die Lösung DOMUS ERP, Version 10.14.43.0, für das Ermöglichen einer Buchhaltung entsprechend den GoB und den GoBD, durch die Steuerberatungsgesellschaft EKT Treuhand mbH GmbH, vom 28.07.2024, liegt vor.
Disclaimer
Ein Zertifikat kann eine Entscheidungshilfe für die Auswahl eines Softwareproduktes sein, aber die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems nicht garantieren. Entscheidend ist der Einsatz des DV-Systems, ggf. auch in Kombination mit anderen DV-Systemen.
DATEV veröffentlicht die Zertifikate, die vom jeweiligen Partner zur Verfügung gestellt wurden, ungeprüft und erteilt keine Auskunft über die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
