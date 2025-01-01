Highlights
- Prozessunterstützung für die Erfüllungspflichten nach dem Geldwäschegesetz
- Intuitive Cloud-Lösung
- Integration einer DATEVconnect-Schnittstelle zu den zentralen Stammdaten
- Umfangreiche Risikoanalysen inkl. Hinweisgebersystem
- Automatische Abfrage des Transparenzregisters
Weitere Funktionen
- Benutzerverwaltung inkl. Rechtestruktur
- Automatische Versionierung inkl. Historie
- GwG-Handbuch basierend auf Auslegungshinweisen der Aufsichtsbehörde
- Aufgabenmanagement inkl. Teamfunktion sowie Risikoanalysen für die Kanzlei- und Mandantenstruktur
- DATEVconnect-Schnittstelle für den Import der Stammdaten von Mandaten und wirtschaftlich Berechtigten
- KYC (Know-Your-Customer)-Prüfungen - Videoidentifikation, politisch exponierte Personen (PEP), Sanktion, Branche und Drittland
- Schulungsmodul für Mitarbeitende
- Schnittstelle zu FIU GoAML für die Übertragung von Verdachtsmeldungen
- Mehrsprachigkeit: Verfügbar in deutsch, englisch, französisch oder italienisch
Schnittstellen
DATEVconnect Zentrale Stammdaten
Allgemein
Mit DATEVconnect Zentrale Stammdaten können Daten bidirektional zwischen Programmen der DATEV-Marktplatz Partner und den Zentralen Stammdaten im DATEV-Arbeitsplatz ausgetauscht werden, wenn die Programme im selben Netzwerk eingesetzt werden.
Prozess DATEVconnect Zentrale Stammdaten als Grafik
Speziell bei diesem Partner
Folgende Daten können lesend aus den Zentralen Stammdaten abgerufen werden: Adressaten- und Mandantenstammdaten.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- Hilfe-Dokument: Assistent zur Einrichtung der Schnittstelle.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Anleitungen zur Einrichtung und Nutzung der DATEV-Schnittstelle in der Partnerlösung.
Login mit DATEV
Allgemein
Durch den Login mit DATEV können die DATEV-Zugangsmedien für die Anmeldung in Programmen der DATEV-Marktplatz Partner genutzt werden. Das ermöglicht ein einfaches und sicheres Einloggen.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
Verbundene Anwendungen: Überblick über alle mit DATEV-Authentifizierungsmedien ausgestellte Berechtigungen für Lösungen von DATEV-Marktplatz Partnern für die automatische Datenübertragung.
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Lösung besteht sowohl aus Cloud- als auch On-Premises-Komponenten (PC-Lösung).
Die Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.
Durch das Hosting der On-Premises-Komponenten können zusätzliche Kosten entstehen (Fremdsoftware-Modul, Fremdsoftware-Server, Service). Vergleichen Sie hierzu die DATEVasp Leistungsbeschreibung / DATEV-SmartIT Leistungsübersicht bzw. die aktuelle Preisliste.
Für DATEVasp kann die Prüfung für eine mögliche Installation der PC-Lösung im Serviceportal beauftragt werden (siehe Hilfedokument „DATEVasp-Serviceportal: Drittanbieterlösungen anbinden“).
Für DATEV-SmartIT kann die Installation der PC-Lösung im Serviceportal bzw. direkt beim Hersteller beauftragt werden (siehe Leistungsübersicht „DATEV-SmartIT Leistungsübersicht“).
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Zertifizierungen
Datenschutz und Informationssicherheit
Ein ISO 27.001-Zertifikat für das Unternehmen DATA Security GmbH, durch LL-C Certification erstellt, mit einer Gültigkeit bis zum 25.05.2026, liegt vor.
Geltungsbereich: Sämtliche Prozesse zur Bereitstellung und zum Betrieb von Cloud-Lösungen sowie die Erbringung der dazugehörigen Dienstleistungen im Bereich Compliance.
