Highlights
- 360°-Paket aus Software, Inventaretiketten, Scannern und Inventar App
- DATEV-Integration und viele weitere Schnittstellen zu Systemen
- Prozessanalyse und Kundenbetreuung durch eigenes Service-Team
- Effektive Ressourcennutzung durch automatisierte Bestandsführung
- Weitergabe von ungenutzem Inventar über das "Circularity Hub"-Feature
Weitere Funktionen
- Echtzeit-Dashboard: Zentrale und abteilungsübergreifende Übersicht zum Ist-Stand aller Inventare und deren letzten Änderungen
- Inventarliste und Standortübersicht: Alle Inventare werden übersichtlich sortiert und können Räumen, Standorten und Kostenstellen zugewiesen werden
- Individuelle Felder: Mit Hilfe von individuellen Feldern passt sich der Inventar Manager optimal an bestehende Inventurprozesse im Unternehmen an
- Einfaches Rollen-Rechte-Management: Nutzer und deren Berechtigungen können individuell vergeben und jederzeit angepasst werden
- Mobile Inventar App: Mit der seventhings Inventar App ist eine einfache Verwaltung von Gegenständen möglich
- Sichere Cloud-Lösung: Seventhings wird in der Open Telekom Cloud in Deutschland gehostet und vom Telekom Techboost Programm unterstützt
- RFID-Technologie: Mit Hilfe von RFID-Scannern können mehrere Inventare via Massen-Scan gleichzeitig erfasst und bearbeitet werden
- Import- und Exportfunktion: Bestehende Daten können per Import verbunden werden und über den Export einfach in andere Systeme übertragen werden
Zum Partner
Das Unternehmen seventhings GmbH mit Sitz in Dresden wurde 2014 gegründet und ist seit September 2014 Partner der DATEV. Mehr Infos unter:
Inventar Manager ergänzt
Schnittstellen
DATEVconnect Rechnungswesen
Allgemein
Mit DATEVconnect Rechnungswesen können Daten bidirektional zwischen Programmen der DATEV-Marktplatz Partner und den DATEV-Rechnungswesen-Programmen, der DATEV Anlagenbuchführung und DATEV Kostenrechnung ausgetauscht werden, wenn die Programme im selben Netzwerk eingesetzt werden.
Prozess DATEVconnect Rechnungswesen als Grafik
Speziell bei diesem Partner
Folgende Daten können lesend und schreibend aus der DATEV Anlagenbuchführung abgerufen werden: Inventurdaten.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
Hilfe-Dokument: Assistent zur Einrichtung der Schnittstelle.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
ASCII-Format
Mit der Datei-Schnittstelle, ASCII-Format, können Inventurdaten aus der Partnerlösung exportiert und in die DATEV Anlagenbuchführung importiert werden.
