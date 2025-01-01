Highlights
- Hardware- und plattformunabhängig
- Einfache und intuitive Bedienung
- Umfangreiches Berichtswesen in der Cloud
- Digitale Speisekarte mit Bestell- und Bezahlfunktion für Gäste
- Datenübernahme ins DATEV Kassenarchiv online zur Weitergabe an DATEV Unternehmen online
Weitere Funktionen
- Integriertes Kassenbuch
- Theken- und Küchenmonitor
- Bestellen und Bezahlen über QR-Code am Tisch
- Anbindungen zu Zahlungsterminals (ZVT)
- Digitaler Rechnungsbeleg
- Digitale Kunden-/Bestands-/Gutscheinverwaltung
- Anbindung zu Schankanlagen
- Anbindung zu PMS-Systemen (Hotel-Software)
- Digitale Speisekarte für Tablet oder als Self-Order Kiosk-Terminal
- Webshop-Lösung für Abholung und Lieferung
Schnittstellen
DATEV Datenservice Kassenarchiv
Allgemein
Mit dem Datenservice Kassenarchiv können täglich automatisiert Einzelaufzeichnungen im Format der DFKA-Taxonomie aus dem (Kassen-)Vorsystem in das DATEV Kassenarchiv online übergeben und anschließend in DATEV Kassenbuch online übernommen werden.
Für das Erstellen prüffähiger Dateien ist der Unternehmer selbst verantwortlich.
Prozess des Kassenarchiv als Grafik
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.
Der Datenaustausch erfolgt außerhalb von DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT.
Preis
Ab 69,00 Euro/Monat.
Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
