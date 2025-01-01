Highlights
- All-in-One-Lösung zur Steuerung aller digitalen Prozesse im Betrieb
- Großes Netzwerk an Schnittstellenpartnern
- Datenübernahme ins DATEV Kassenarchiv online
- Weitergabe an DATEV Unternehmen online
Weitere Funktionen
- LINA POS - Automatisierbares Kassensystem
- LINA Pay - Bezahlsystem für alle Touchpoints
- LINA Order - Digitale Speisekarte mit Bestellfunktion und Bezahlung
- LINA Shop - Gastro-Webshop mit direkter Kassenanbindung
- LINA Kitchen - Automatische Bestellsteuerung über Monitore
- LINA Stock - Wareneinsätze, Rezepturen und Deckungsbeitrag kalkulieren
- LINA Analytics - Big Data-Reporting-Tool mit anschaulichen Übersichten aus Kasse, Kassenbuch und PVS
- LINA Finance - Automatisches Kassenbuch für Tagesabschlüsse in zehn Minuten mit DATEV
- LINA Verify - Digitale Kassenprüfung einfach selbst testen
- LINA Stores - Zentrales Verwaltungstool für Gruppen, Filialisten und Franchise
Schnittstellen
DATEV Datenservice Kassenarchiv
Allgemein
Mit dem Datenservice Kassenarchiv können täglich automatisiert Einzelaufzeichnungen im Format der DFKA-Taxonomie aus dem (Kassen-)Vorsystem in das DATEV Kassenarchiv online übergeben und anschließend in DATEV Kassenbuch online übernommen werden.
Für das Erstellen prüffähiger Dateien ist der Unternehmer selbst verantwortlich.
Prozess des Kassenarchiv als Grafik
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Anleitung für die Einrichtung des DATEV Datenservice Kassenarchiv in der Partnerlösung
Anleitung für Steuerberater für die Einrichtung des DATEV Datenservice Kassenarchiv in der Partnerlösung
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
DATEV Lohnauswertungsdatenservice
Allgemein
Mit dem Lohnauswertungsdatenservice können PDF-Auswertungen zu Lohnabrechnungen aus dem DATEV-Rechenzentrum heruntergeladen und in die Programme der DATEV-Marktplatz Partner importiert werden. Voraussetzung: Die Lohnabrechnungen wurden mit einem DATEV-Lohnabrechnungs-Programm erstellt.
Prozess des Lohnauswertungsdatenservice als Grafik
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
Rechtlicher Hinweis
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.
Der Datenaustausch erfolgt außerhalb von DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT.
DATEVnet
Die Lösung kann nach Angaben des Herstellers in Verbindung mit DATEVnet genutzt werden.
Achten Sie darauf, die aktuellste Version der DATEV Proxyeinstellungen zu verwenden (Dok.-Nr. 0904080).
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Preis
Ab 49,00 Euro/Monat.
Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
