Highlights
- Pflegeprozesse mit myCortex sind schneller, einfacher und effizienter
- Dokumentation, Planung & Abrechnung – alles in einem System erledigen
- Einsatzplanung & Tourenmanagement intuitiv und stressfrei organisieren
- Sichere TI-Kommunikation direkt integriert – rechtssicher und zuverlässig
- Mehr Zeit für Patienten dank effizienter Verwaltung in myCortex
Weitere Funktionen
- Erstellte Ausgangsrechnungen inkl. der Belege (optional) online direkt an das DATEV-Rechnungswesen-Programm übertragen
- Kernfunktionen mit künstlicher Intelligenz
- Medical Speech-To-Text - Sprachassistent mit pflegerischem Terminus
- Dazugehörige App (myCara) zur mobilen Datenerfassung vor Ort und voller Zugriff auf die Klientenaktie von unterwegs im "Hosentaschenformat"
- Neue Möglichkeiten zur Liquiditätsverbesserung, durch Nutzung von Telematikinfrastruktur (TI) und dem passenden Software-Konzept von myCortex
- Moderne Software-Architektur für ressourcenschonende IT-Infrastruktur
- Schnelles Arbeiten, müheloses Wechseln zwischen mehreren Pflegeeinrichtungen (ambulant, Tagespflege)
- Schnell-Zugriffleiste - Individuelle Modulleiste für schnellen Zugriff
- Dynamisch wachsende Pflegeberichtskette von der mobilen Dokumentation mit allen Daten
- Tourenvorlagen - Best-Practices-Planungen schnell wiederverwenden
Zum Partner
Das Unternehmen nCara GmbH mit Sitz in Berlin wurde 1992 gegründet und ist seit November 2025 Partner der DATEV.
Schnittstellen
DATEV Buchungsdatenservice
Allgemein
Mit dem Buchungsdatenservice können strukturierte Buchungsdaten und die zugehörigen digitalen Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner als Buchungssätze in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden.
Prozess des Buchungsdatenservice als Grafik
Hinweis: Basis für den Buchungsdatenservice ist die Schnittstelle DATEV-Format. Das DATEV-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Buchungsdaten per Datei zu übergeben.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- Hilfe-Video: Buchungsdatenservice über die MyDATEV Mandantenregistrierung bestellen.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Informationsmaterialien zur Schnittstelle in der Partnerlösung.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Preis
Ab 500 Euro/Monat.
Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Zertifizierungen
Datenschutz und Informationssicherheit
Der Anbieter nCara GmbH hat im Rahmen des Partnerauswahlverwahrens eine Security Reifegradprüfung absolviert und wird innerhalb der nächsten 12 Monate ein valides Informationssicherheitszertifikat umsetzen (Stand 11/2025).
Hinweis zum Partner-Netzwerk
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.