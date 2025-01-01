Highlights
- Cloud-basiert: von überall auf die Anwendung zugreifen, auch mobil
- Update-sicher, anpassbar: Funktionen können von Partnern angepasst werden
- Funktionale Vielseitigkeit: Integrierter Webshop, Produktionsplanung, Finanzbuchführung
- Modernes Look and Feel: Neues User Interface mit modernem Design
- Public Cloud: Eigene Infrastruktur, Installation von Updates entfällt
Weitere Funktionen
- ERP: Warenwirtschaft mit Einkauf, Verkauf, Lagerverwaltung, Übergabe Buchhaltung, Sammelrechnungen, Amazon-Schnittstelle, Vertragsverwaltung, Rahmenaufträge
- FMS: Rechnungswesen mit Finanzbuchführung, Anlagenbuchführung, Kostenrechnung, Mahnwesen, Offene Posten-Verwaltung, Liquiditätsplanung, Kontoauszugsimport
- PPS: Produktionsaufträge anlegen und bearbeiten, Planungsmanager, Stücklistenverwaltung, Stücklistenimport, Ablaufsrückmeldung, Produktionskalkulation
- E-Commerce: Integriertes Webportal mit verschiedenen Webshops, Gutscheinverwaltung, Digitalisierungstemplates für Terminbuchungen, Support, Angebote
- HRM: Urlaubsverwaltung, Mitarbeitendenverwaltung, Zeiterfassung
- CRM-Vertrieb: Kontakt-Manager, Geo-Report, Auftragschancen (mit Historie und Übersicht), Lead-Übersicht, Lead-Manager
- CRM-Marketing: Kampagnen-Manager, Zielgruppen, Newsletter-Verwaltung, Serien-E-Mails
- CRM: Service/Support: Service-Manager, Auftragsübersicht, Zeitkontingente, Wissensdatenbank, Fallübersicht
- MIS: Umsatzanalyse, Umsatzplanung für Verkauf und Einkauf
- Druck: Beleg-, Formulardesigner, Belegdruck mit Smart Reports
Schnittstellen
DATEV Buchungsdatenservice
Allgemein
Mit dem Buchungsdatenservice können strukturierte Buchungsdaten und die zugehörigen digitalen Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner als Buchungssätze in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden.
Prozess des Buchungsdatenservice als Grafik
Hinweis: Basis für den Buchungsdatenservice ist die Schnittstelle DATEV-Format. Das DATEV-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Buchungsdaten per Datei zu übergeben.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- Hilfe-Video: Buchungsdatenservice über die MyDATEV Mandantenregistrierung bestellen.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Preis
Ab 99,00 Euro/Monat.
Einmalige Einrichtungsgebühr von 250 Euro.
Weitere Preisinformationen auf der Website des Partners.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie.