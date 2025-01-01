Forterro Deutschland GmbH

Browserbasierte ERP-Software mit weiteren Modulen wie FMS, E-Commerce und PPS für Handel, Produktion und Dienstleistungen; für KMU

Der DATEV Buchungsdatenservice erlaubt es dem Nutzer, eine CSV-Datei mit dessen DATEV-Buchungen über die Funktion "Buchungsdatenservice" aus Myfactory direkt an das DATEV-Rechenzentrum und somit direkt an die Steuerkanzlei zu schicken. Neben den Buchungsdaten können auch die Buchungsbelege per PDF übertragen werden - diese sind mit den Buchungen verknüpft.