Highlights

  • Cloud-basiert: von überall auf die Anwendung zugreifen, auch mobil
  • Update-sicher, anpassbar: Funktionen können von Partnern angepasst werden
  • Funktionale Vielseitigkeit: Integrierter Webshop, Produktionsplanung, Finanzbuchführung
  • Modernes Look and Feel: Neues User Interface mit modernem Design
  • Public Cloud: Eigene Infrastruktur, Installation von Updates entfällt

Weitere Funktionen
  • ERP: Warenwirtschaft mit Einkauf, Verkauf, Lagerverwaltung, Übergabe Buchhaltung, Sammelrechnungen, Amazon-Schnittstelle, Vertragsverwaltung, Rahmenaufträge
  • FMS: Rechnungswesen mit Finanzbuchführung, Anlagenbuchführung, Kostenrechnung, Mahnwesen, Offene Posten-Verwaltung, Liquiditätsplanung, Kontoauszugsimport
  • PPS: Produktionsaufträge anlegen und bearbeiten, Planungsmanager, Stücklistenverwaltung, Stücklistenimport, Ablaufsrückmeldung, Produktionskalkulation
  • E-Commerce: Integriertes Webportal mit verschiedenen Webshops, Gutscheinverwaltung, Digitalisierungstemplates für Terminbuchungen, Support, Angebote
  • HRM: Urlaubsverwaltung, Mitarbeitendenverwaltung, Zeiterfassung
  • CRM-Vertrieb: Kontakt-Manager, Geo-Report, Auftragschancen (mit Historie und Übersicht), Lead-Übersicht, Lead-Manager
  • CRM-Marketing: Kampagnen-Manager, Zielgruppen, Newsletter-Verwaltung, Serien-E-Mails
  • CRM: Service/Support: Service-Manager, Auftragsübersicht, Zeitkontingente, Wissensdatenbank, Fallübersicht
  • MIS: Umsatzanalyse, Umsatzplanung für Verkauf und Einkauf
  • Druck: Beleg-, Formulardesigner, Belegdruck mit Smart Reports

Schnittstellen

DATEV Buchungsdatenservice

Allgemein

Mit dem Buchungsdatenservice können strukturierte Buchungsdaten und die zugehörigen digitalen Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner als Buchungssätze in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden.

Prozess des Buchungsdatenservice als Grafik

Hinweis: Basis für den Buchungsdatenservice ist die Schnittstelle DATEV-Format. Das DATEV-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Buchungsdaten per Datei zu übergeben.

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

  • DATEV-Datenservices einrichtenInformationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
  • Hilfe-Video: Buchungsdatenservice über die MyDATEV Mandantenregistrierung bestellen.
  • DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.


Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben

Preis

Ab 99,00 Euro/Monat.

Einmalige Einrichtungsgebühr von 250 Euro.

Weitere Preisinformationen auf der Website des Partners.

