Highlights
- Hardware, Software und cloud-basierte Services
- Einfache, schnelle, digitalisierte und ausfallsichere Lösungen
- Kundenbindungslösungen
- Software für nahezu alle Branchen (Schwerpunkt: Gastronomie und Bäckereien)
- Datenübernahme ins DATEV Kassenarchiv online und Weitergabe an DATEV Unternehmen online
Weitere Funktionen
- Flexible, individualisierbare und branchenunabhängige Kassen-Software
- In die Kassen-Software vollintegrierte Reporting- und Kundenbindungslösungen
- Kassen- und Reporting-Apps
- Angebundene eigene Backoffice-Lösungen „Commander“, „Journal Tool“ und „Contacts“
- Automatisierte sichere Archivierung von Fiskaldaten
- Schnittstellen zu Backprogrammen, Bar- und Kitchen-Monitoren, Hotel-Software, Videoüberwachung und Warenwirtschaften
- Kundenmonitore in verschiedenen Größen und Funktionsumfängen
- Schnittstellen zu allen gängigen Gerätegattungen im Kassenumfeld
- Skalierbar
Schnittstellen
DATEV Datenservice Kassenarchiv
Allgemein
Mit dem Datenservice Kassenarchiv können täglich automatisiert Einzelaufzeichnungen im Format der DFKA-Taxonomie aus dem (Kassen-)Vorsystem in das DATEV Kassenarchiv online übergeben und anschließend in DATEV Kassenbuch online übernommen werden.
Für das Erstellen prüffähiger Dateien ist der Unternehmer selbst verantwortlich.
Prozess des Kassenarchiv als Grafik
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Anleitung zur Nutzung der DATEV-Schnittstelle in der Partnerlösung.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Cloud-Variante der Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Cloud-Variante der Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.
Für DATEVasp kann die Prüfung für eine mögliche Installation der PC-Lösung im Serviceportal beauftragt werden (siehe Hilfedokument "DATEVasp-Serviceportal: Drittanbieterlösungen anbinden"). Durch das Hosting der Software können zusätzliche Kosten entstehen (Fremdsoftware-Modul, Fremdsoftware-Server, Service). Vergleichen Sie hierzu die DATEVasp Leistungsbeschreibung bzw. die aktuelle Preisliste.
Der Einsatz der PC-Lösung unter DATEV-SmartIT ist nicht möglich.
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz.