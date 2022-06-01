Highlights

  • Telefonieren, Chat, Videomeetings, File Share und Faxen, alles in einer App
  • Pascom Cloud zu DATEVasp und Terminal Server kompatibel
  • Integriertes Softphone für Desktop PC, iPhone und Android
  • Vollumfängliche UC-Plattform, geeignet für das Arbeiten im Homeoffice
  • Automatische Synchronisierung von detaillierten Anruferinformationen

Weitere Funktionen
  • Integriertes Softphone, Chat, File Sharing und Video-Telefonie
  • Apps für Desktop und mobile Endgeräte
  • Cloud-zu-Cloud-Kommunikation, auch auf Terminal Server
  • Umfangreiche Adressbücher
  • Warteschlangen mit Musik-Playlists, individuelle Ansagen und IVR-Menüs
  • Intelligente und automatische Anrufverteilung
  • Contact-Center-Analytics-Wallboards
  • Voicemail und Fax-to-Mail
  • Eigene TAPI-Schnittstelle und Click-to-Dial
  • Gehostet in Deutschland

Schnittstellen

DATEV Telefonie-Schnittstelle

Allgemein

Mit der DATEV Telefonie-Schnittstelle können Anrufdaten zwischen Telefonie-Lösungen von DATEV-Marktplatz Partnern und DATEV Telefonie Basis ausgetauscht werden.

Prozess der Telefonie-Schnittstelle als Grafik

 

Speziell bei diesem Partner

Detaillierte Informationen zum umgesetzten Funktionsumfang der Schnittstelle.

Um das Produkt mit DATEV Telefonie Basis zu verwenden, sind folgende Voraussetzungen notwendig:

  • Einsatz der aktuellsten Programmversion von pascom (empfohlen)

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner

Bedienungsanleitung für die Anwendung der DATEV Telefonie-Schnittstelle in der Partnerlösung.

 

Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben

Hinweis zu IT-Management und -Security

DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT

Die Lösung besteht sowohl aus Cloud- als auch On-Premises-Komponenten (PC-Lösung).

Die Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.

Die Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.

Durch das Hosting der On-Premises-Komponenten können zusätzliche Kosten entstehen (Fremdsoftware-Modul, Fremdsoftware-Server, Service). Vergleichen Sie hierzu die DATEVasp Leistungsbeschreibung / DATEV-SmartIT Leistungsübersicht bzw. die aktuelle Preisliste.

Für DATEVasp kann die Prüfung für eine mögliche Installation der PC-Lösung im Serviceportal beauftragt werden (siehe Hilfedokument „DATEVasp-Serviceportal: Drittanbieterlösungen anbinden“).
Für DATEV-SmartIT kann die Installation der PC-Lösung im Serviceportal bzw. direkt beim Hersteller beauftragt werden (siehe Leistungsübersicht „DATEV-SmartIT Leistungsübersicht“).

Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.

Preis

Ab 35,60 Euro/Monat.

Weitere Preisinformationen auf der Website des Partners.

Zertifizierungen

Datenschutz und Informationssicherheit

Ein ISO 27.001-Zertifikat für das Unternehmen pascom GmbH, durch die DQS GmbH erstellt, mit einer Gültigkeit bis zum 31.10.2025, liegt vor.

Geltungsbereich: Entwicklung, Support, Consulting und Verkauf der pascom Unified Communication Cloud Lösung.

Link zum Zertifikat

 

