Highlights
- Telefonieren, Chat, Videomeetings, File Share und Faxen, alles in einer App
- Pascom Cloud zu DATEVasp und Terminal Server kompatibel
- Integriertes Softphone für Desktop PC, iPhone und Android
- Vollumfängliche UC-Plattform, geeignet für das Arbeiten im Homeoffice
- Automatische Synchronisierung von detaillierten Anruferinformationen
Weitere Funktionen
- Integriertes Softphone, Chat, File Sharing und Video-Telefonie
- Apps für Desktop und mobile Endgeräte
- Cloud-zu-Cloud-Kommunikation, auch auf Terminal Server
- Umfangreiche Adressbücher
- Warteschlangen mit Musik-Playlists, individuelle Ansagen und IVR-Menüs
- Intelligente und automatische Anrufverteilung
- Contact-Center-Analytics-Wallboards
- Voicemail und Fax-to-Mail
- Eigene TAPI-Schnittstelle und Click-to-Dial
- Gehostet in Deutschland
Schnittstellen
DATEV Telefonie-Schnittstelle
Allgemein
Mit der DATEV Telefonie-Schnittstelle können Anrufdaten zwischen Telefonie-Lösungen von DATEV-Marktplatz Partnern und DATEV Telefonie Basis ausgetauscht werden.
Prozess der Telefonie-Schnittstelle als Grafik
Speziell bei diesem Partner
Detaillierte Informationen zum umgesetzten Funktionsumfang der Schnittstelle.
Um das Produkt mit DATEV Telefonie Basis zu verwenden, sind folgende Voraussetzungen notwendig:
- Einsatz der aktuellsten Programmversion von pascom (empfohlen)
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch den Partner
Bedienungsanleitung für die Anwendung der DATEV Telefonie-Schnittstelle in der Partnerlösung.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Lösung besteht sowohl aus Cloud- als auch On-Premises-Komponenten (PC-Lösung).
Die Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.
Durch das Hosting der On-Premises-Komponenten können zusätzliche Kosten entstehen (Fremdsoftware-Modul, Fremdsoftware-Server, Service). Vergleichen Sie hierzu die DATEVasp Leistungsbeschreibung / DATEV-SmartIT Leistungsübersicht bzw. die aktuelle Preisliste.
Für DATEVasp kann die Prüfung für eine mögliche Installation der PC-Lösung im Serviceportal beauftragt werden (siehe Hilfedokument „DATEVasp-Serviceportal: Drittanbieterlösungen anbinden“).
Für DATEV-SmartIT kann die Installation der PC-Lösung im Serviceportal bzw. direkt beim Hersteller beauftragt werden (siehe Leistungsübersicht „DATEV-SmartIT Leistungsübersicht“).
Den Support für Anwender übernimmt der Hersteller. Die obige Einschätzung beruht auf einer technischen Grundprüfung. Etwaige Funktionseinschränkungen können nicht ausgeschlossen werden.
Vorteile für DATEV-Mitglieder
Zertifizierungen
Datenschutz und Informationssicherheit
Ein ISO 27.001-Zertifikat für das Unternehmen pascom GmbH, durch die DQS GmbH erstellt, mit einer Gültigkeit bis zum 31.10.2025, liegt vor.
Geltungsbereich: Entwicklung, Support, Consulting und Verkauf der pascom Unified Communication Cloud Lösung.
Disclaimer
Ein Zertifikat kann eine Entscheidungshilfe für die Auswahl eines Softwareproduktes sein, aber die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems nicht garantieren. Entscheidend ist der Einsatz des DV-Systems, ggf. auch in Kombination mit anderen DV-Systemen.
DATEV veröffentlicht die Zertifikate, die vom jeweiligen Partner zur Verfügung gestellt wurden, ungeprüft und erteilt keine Auskunft über die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems.
