Highlights

  • Effiziente Verarbeitung der PayPal-Kontoumsätze
  • Automatischer Ausgleich der offenen Posten in der Finanzbuchführung
  • Geringer Aufwand durch das Arbeiten mit der Lerndatei
  • Such- und Sortiermöglichkeit über das Feld Auftragsnummer
  • Komfortable Unterstützung für Fremdwährungszahlungen mit PayPal

Weitere Funktionen
  • Mit wenigen Schritten lässt sich das PayPal-Geschäftskonto einrichten
  • Mit dem PayPal-Geschäftskonto können Zahlungen empfangen und gesendet werden
  • Über den DATEV Zahlungsdatenservice werden PayPal-Transaktionen automatisch verarbeitet

Schnittstellen

DATEV Zahlungsdatenservice für PayPal

Allgemein

Mit dem Zahlungsdatenservice für PayPal können Zahlungsdaten aus PayPal in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden.

Prozess des Zahlungsdatenservice für PayPal als Grafik

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

  • Zahlungsdatenservice für PayPal einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung des DATEV Zahlungsdatenservice für PayPal und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
  • DATEV-Partner-OnboardingIndividuelle und kostenfreie Unterstützung bei der Einrichtung der DATEV-Datenservices.
  • Ratgeber PayPal: Komfortable und effiziente Verarbeitung von PayPal-Umsätzen in den DATEV Rechnungswesen-Programmen.
  • Für Support-Anfragen steht der DATEV-Programmservice Kanzlei-Rechnungswesen zur Verfügung. Per Servicekontakt oder telefonisch unter +49 911 319-38600 erreichbar.

 

Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben

Preis

Ab 1,30 Euro/Monat.

Weitere Preisinformationen im DATEV-Shop.