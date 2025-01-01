DATEV Zahlungsdatenservice für PayPal

DATEV eG

Übernahme von PayPal-Zahlungsdaten ins DATEV-Rechnungswesen-Programm.

DATEV bietet im Rahmen der Kooperation mit PayPal eine Schnittstelle, um Zahlungsdaten aus PayPal automatisiert in das DATEV-Rechnungswesen zu übernehmen.

Anbieter der Schnittstelle ist DATEV und diese berät dazu. Bei Fragen kann die Schaltfläche "DATEV kontaktieren" genutzt werden. Anfragen werden von DATEV bearbeitet.