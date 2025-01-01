Highlights
- Effiziente Verarbeitung der PayPal-Kontoumsätze
- Automatischer Ausgleich der offenen Posten in der Finanzbuchführung
- Geringer Aufwand durch das Arbeiten mit der Lerndatei
- Such- und Sortiermöglichkeit über das Feld Auftragsnummer
- Komfortable Unterstützung für Fremdwährungszahlungen mit PayPal
Weitere Funktionen
- Mit wenigen Schritten lässt sich das PayPal-Geschäftskonto einrichten
- Mit dem PayPal-Geschäftskonto können Zahlungen empfangen und gesendet werden
- Über den DATEV Zahlungsdatenservice werden PayPal-Transaktionen automatisch verarbeitet
DATEV Zahlungsdatenservice für PayPal ergänzt
Schnittstellen
DATEV Zahlungsdatenservice für PayPal
Allgemein
Mit dem Zahlungsdatenservice für PayPal können Zahlungsdaten aus PayPal in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden.
Prozess des Zahlungsdatenservice für PayPal als Grafik
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- Zahlungsdatenservice für PayPal einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung des DATEV Zahlungsdatenservice für PayPal und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Individuelle und kostenfreie Unterstützung bei der Einrichtung der DATEV-Datenservices.
- Ratgeber PayPal: Komfortable und effiziente Verarbeitung von PayPal-Umsätzen in den DATEV Rechnungswesen-Programmen.
- Für Support-Anfragen steht der DATEV-Programmservice Kanzlei-Rechnungswesen zur Verfügung. Per Servicekontakt oder telefonisch unter +49 911 319-38600 erreichbar.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter: