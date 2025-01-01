Highlights
- Kein PC notwendig
- Einfache Konfiguration über DATEV SmartLogin
- Integrierter Teamviewer
- Individualisierung mit eigenem Logo möglich
- Kein Schulungsaufwand
Weitere Funktionen
- Vollautomatische Anlage von Firma und Belegtypen
- Scannen über Schaltfläche
- Vorschau, Kontrollfunktion
- Übertragung via DATEV Belegbilderservice direkt in das DATEV-Rechenzentrum
- Look-and-Feel-Oberfläche
- WLAN-, Netzwerk- und USB-Anschluss
- Papierformate von Visitenkarte bis DIN A3
Schnittstellen
DATEV Belegbilderservice Rechnungswesen
Allgemein
Mit dem Belegbilderservice Rechnungswesen können digitale Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner an DATEV Unternehmen online übertragen und in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen weiterverarbeitet werden.
Prozess des Belegbilderservice Rechnungswesen als Grafik
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
DATEV Datenservice Dokumente Personalwirtschaft
Allgemein
Mit dem Datenservice Dokumente Personalwirtschaft können Dokumente aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner an DATEV Personal übertragen und in den DATEV-Lohn-Programmen weiterverarbeitet werden.
Prozess des Datenservice Dokumente Personalwirtschaft als Grafik
Rechtlicher Hinweis
Hinweis zu IT-Management und -Security
DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT
Die Lösung kann in Verbindung mit DATEVasp genutzt werden.
Die Lösung kann in Verbindung mit DATEV-SmartIT genutzt werden.
Der Datenaustausch erfolgt außerhalb von DATEVasp bzw. DATEV-SmartIT.
Preis
Ab 785,00 Euro Einmalpreis.
Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
