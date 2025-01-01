Highlights
- Export der Buchungs- und Stammdaten im DATEV-Format
- Bewegungsprotokolle der Exportläufe
- Von Microsoft zertifizierte Lösungen
- Zum Kauf oder zur Miete erhältlich
Weitere Funktionen
- Export von SEPA-fähigen Debitoren- und Kreditorenstammdaten und Sachkontobeschriftungen aus Microsoft Dynamics NAV in die DATEV-Rechnungswesen-Programme
- Import der Buchungsdaten aus den DATEV-Rechnungswesen-Programmen
- Import der Buchungsdaten aus DATEV LODAS
- Übertragung Kreditoren- und Debitorenposten in Fremdwährung
Schnittstellen
DATEV Buchungsdatenservice
Allgemein
Mit dem Buchungsdatenservice können strukturierte Buchungsdaten und die zugehörigen digitalen Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner als Buchungssätze in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden.
Prozess des Buchungsdatenservice als Grafik
Hinweis: Basis für den Buchungsdatenservice ist die Schnittstelle DATEV-Format. Das DATEV-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Buchungsdaten per Datei zu übergeben.
Speziell bei diesem Partner
Detaillierte Informationen zum Funktionsumfang der Schnittstelle.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- Hilfe-Video: Buchungsdatenservice über die MyDATEV Mandantenregistrierung bestellen.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Preis
Ab 2.400,00 Euro Einmalpreis.
Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Zertifizierungen
Datenschutz und Informationssicherheit
Ein ISO 27.001-Zertifikat für das Unternehmen SIEVERS-SNC Computer & Software GmbH & Co. KG, durch die Institut für Auditierung und Zertifizierung GmbH erstellt, mit einer Gültigkeit bis zum 04.04.2026, liegt vor.
Geltungsbereich: Bereitstellung und Betrieb von IT-Lösungen für die Bereiche betriebswirtschaftliche Software, Infrastruktur und Telekommunikation - im Speziellen ERP, CRM, ECM, BA, Virtualisierung, Security, Managed Services, Managed Cloud Solutions & Communication-Solutions.
Disclaimer
Ein Zertifikat kann eine Entscheidungshilfe für die Auswahl eines Softwareproduktes sein, aber die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems nicht garantieren. Entscheidend ist der Einsatz des DV-Systems, ggf. auch in Kombination mit anderen DV-Systemen.
DATEV veröffentlicht die Zertifikate, die vom jeweiligen Partner zur Verfügung gestellt wurden, ungeprüft und erteilt keine Auskunft über die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
