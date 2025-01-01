Ein ISO 27.001-Zertifikat für das Unternehmen SIEVERS-SNC Computer & Software GmbH & Co. KG, durch die Institut für Auditierung und Zertifizierung GmbH erstellt, mit einer Gültigkeit bis zum 04.04.2026, liegt vor.

Geltungsbereich: Bereitstellung und Betrieb von IT-Lösungen für die Bereiche betriebswirtschaftliche Software, Infrastruktur und Telekommunikation - im Speziellen ERP, CRM, ECM, BA, Virtualisierung, Security, Managed Services, Managed Cloud Solutions & Communication-Solutions.

Link zum Zertifikat

Disclaimer

Ein Zertifikat kann eine Entscheidungshilfe für die Auswahl eines Softwareproduktes sein, aber die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems nicht garantieren. Entscheidend ist der Einsatz des DV-Systems, ggf. auch in Kombination mit anderen DV-Systemen.

DATEV veröffentlicht die Zertifikate, die vom jeweiligen Partner zur Verfügung gestellt wurden, ungeprüft und erteilt keine Auskunft über die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems.