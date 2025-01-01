Highlights

  • Export der Buchungs- und Stammdaten im DATEV-Format
  • Bewegungsprotokolle der Exportläufe
  • Von Microsoft zertifizierte Lösungen
  • Zum Kauf oder zur Miete erhältlich

Weitere Funktionen
  • Export von SEPA-fähigen Debitoren- und Kreditorenstammdaten und Sachkontobeschriftungen aus Microsoft Dynamics NAV in die DATEV-Rechnungswesen-Programme
  • Import der Buchungsdaten aus den DATEV-Rechnungswesen-Programmen
  • Import der Buchungsdaten aus DATEV LODAS
  • Übertragung Kreditoren- und Debitorenposten in Fremdwährung

Schnittstellen

DATEV Buchungsdatenservice

Allgemein

Mit dem Buchungsdatenservice können strukturierte Buchungsdaten und die zugehörigen digitalen Belege aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner als Buchungssätze in die DATEV-Rechnungswesen-Programme übernommen werden.

Prozess des Buchungsdatenservice als Grafik

Hinweis: Basis für den Buchungsdatenservice ist die Schnittstelle DATEV-Format. Das DATEV-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die strukturierten Buchungsdaten per Datei zu übergeben.

 

Speziell bei diesem Partner

Detaillierte Informationen zum Funktionsumfang der Schnittstelle.

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

  • DATEV-Datenservices einrichtenInformationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
  • Hilfe-Video: Buchungsdatenservice über die MyDATEV Mandantenregistrierung bestellen.
  • DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.

 

Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben

Preis

Ab 2.400,00 Euro Einmalpreis.

Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.

Zertifizierungen

Datenschutz und Informationssicherheit

Ein ISO 27.001-Zertifikat für das Unternehmen SIEVERS-SNC Computer & Software GmbH & Co. KG, durch die Institut für Auditierung und Zertifizierung GmbH erstellt, mit einer Gültigkeit bis zum 04.04.2026, liegt vor.

Geltungsbereich: Bereitstellung und Betrieb von IT-Lösungen für die Bereiche betriebswirtschaftliche Software, Infrastruktur und Telekommunikation - im Speziellen ERP, CRM, ECM, BA, Virtualisierung, Security, Managed Services, Managed Cloud Solutions & Communication-Solutions.

Link zum Zertifikat

 

Disclaimer

Ein Zertifikat kann eine Entscheidungshilfe für die Auswahl eines Softwareproduktes sein, aber die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems nicht garantieren. Entscheidend ist der Einsatz des DV-Systems, ggf. auch in Kombination mit anderen DV-Systemen.

DATEV veröffentlicht die Zertifikate, die vom jeweiligen Partner zur Verfügung gestellt wurden, ungeprüft und erteilt keine Auskunft über die Ordnungsmäßigkeit eines DV-Systems.

Hinweis zum Partner-Netzwerk

