Highlights
- Einfaches, effizientes und transparentes Kanzleimanagement
- Beratungs- und Vertriebsfunktionen zur Gewinnung und Betreuung von Mandaten
- Newsletter- und Marketing-Funktionen mit individueller Ansprache
- Smarte Assistenten unterstützen bei der täglichen Arbeit in der Kanzlei
- SmartWe Kanzlei CRM ist sofort startbar, gehostet in deutschem Rechenzentrum
Weitere Funktionen
- Bidirektionale Standardschnittstelle zwischen SmartWe Kanzlei CRM und DATEV Eigenorganisation
- Einfache, assistentengestützte Datenerfassung schafft hohe Datenqualität und reduziert Pflegeaufwände
- 360° Mandanten-Akte für Effektivität und Transparenz sowie optimalen, kanzleiübergreifenden Wissensstand
- Newsletter- und Mailing-Funktionen mit umfassenden Filter- und Selektionsmöglichkeiten für zielgruppengenaue und personalisierte Ansprache
- Aktives Interessentenmanagement mit standardisierten Vertriebsprozessen aktiviert Beratungspotenziale
- Smart Grid für die einfache Team- und Aufgabenplanung
- Individuelle Cockpits je nach Rolle oder Teamzugehörigkeit in der Kanzlei für hohe Transparenz
- Mobiler Zugriff auf relevante CRM-Daten von Endgeräten aus
- Cockpits und Kennzahlen zu relevanten Daten mit grafischer Darstellung zur fundierten Entscheidungsfindung
- Alle CRM-, Termin-, Aufgaben- und weitere Management-Funktionalitäten ergänzen die DATEV-Umgebung
SmartWe Kanzlei CRM ergänzt
Schnittstellen
DATEVconnect Zentrale Stammdaten
Allgemein
Mit DATEVconnect Zentrale Stammdaten können Daten bidirektional zwischen Programmen der DATEV-Marktplatz Partner und den Zentralen Stammdaten im DATEV-Arbeitsplatz ausgetauscht werden, wenn die Programme im selben Netzwerk eingesetzt werden.
Prozess DATEVconnect Zentrale Stammdaten als Grafik
Speziell bei diesem Partner
Folgende Daten können lesend und schreibend aus den Zentralen Stammdaten abgerufen werden: Adressaten- und Mandantenstammdaten.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
Hilfe-Dokument: Assistent zur Einrichtung der Schnittstelle.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Preis
Ab 32,90 Euro/Monat.
Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
