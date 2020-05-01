Highlights

  • Übersichtliche Urlaubs-, Schicht- und Abwesenheitsplaner
  • TimeCardApp
  • Flexible Projekt- und Arbeitszeiterfassung
  • Reportgenerator

Weitere Funktionen

TimeCard Zeiterfassung

  • Monatsübersicht, An-/Abwesenheitstage (Krankheit, Urlaub)
  • Mitarbeiterübersicht (Stunden/Resturlaub)
  • Jahresübersicht
  • Übergabe ausgewählter Bewegungsdaten an die Lohn-Software

Zusatzmodul Lohnbuchhaltung+

  • Separate Behandlung unterschiedlicher Lohngruppen
  • Mehrmandantenfähigkeit
  • Erweiterte Möglichkeiten der Datenübergabe an die Lohn-Software (Sonn-, Feiertags-, Nachtzuschläge, Überstunden- und Schichtzuschläge, Pausen und Abwesenheitsgründe)

Schnittstellen

DATEV Lohnimportdatenservice

Allgemein

Mit dem Lohnimportdatenservice können Stamm- und Bewegungsdaten aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner in die DATEV-Lohnabrechnungs-Programme übernommen werden.

Prozess des Lohnimportdatenservice als Grafik

Hinweis: Basis für den Lohnimportdatenservice ist die Schnittstelle ASCII-Format. Das ASCII-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die Stamm- und Bewegungsdaten per Datei zu übergeben.

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

  • DATEV-Datenservices einrichtenInformationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
  • DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.


Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Schnittstellenvorgaben

Preis

Ab 0,82 Euro/Monat oder 299,00 Euro Einmalpreis.

Weitere Preisinformationen auf der Website des Partners.

