Highlights
- Übersichtliche Urlaubs-, Schicht- und Abwesenheitsplaner
- TimeCardApp
- Flexible Projekt- und Arbeitszeiterfassung
- Reportgenerator
Weitere Funktionen
TimeCard Zeiterfassung
- Monatsübersicht, An-/Abwesenheitstage (Krankheit, Urlaub)
- Mitarbeiterübersicht (Stunden/Resturlaub)
- Jahresübersicht
- Übergabe ausgewählter Bewegungsdaten an die Lohn-Software
Zusatzmodul Lohnbuchhaltung+
- Separate Behandlung unterschiedlicher Lohngruppen
- Mehrmandantenfähigkeit
- Erweiterte Möglichkeiten der Datenübergabe an die Lohn-Software (Sonn-, Feiertags-, Nachtzuschläge, Überstunden- und Schichtzuschläge, Pausen und Abwesenheitsgründe)
Schnittstellen
DATEV Lohnimportdatenservice
Allgemein
Mit dem Lohnimportdatenservice können Stamm- und Bewegungsdaten aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner in die DATEV-Lohnabrechnungs-Programme übernommen werden.
Prozess des Lohnimportdatenservice als Grafik
Hinweis: Basis für den Lohnimportdatenservice ist die Schnittstelle ASCII-Format. Das ASCII-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die Stamm- und Bewegungsdaten per Datei zu übergeben.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Preis
Ab 0,82 Euro/Monat oder 299,00 Euro Einmalpreis.
Weitere Preisinformationen auf der Website des Partners.
