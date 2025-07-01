Highlights

  • Konfigurierbare Logik für eine individuelle Zeiterfassung
  • Lohnvorbereitung auch bei komplexen Betriebsvereinbarungen
  • Verwaltung von Arbeitszeitkonten
  • Berechnung und steuerliche Bewertung von Auslösung und Reisekosten
  • Urlaubs- und Fehlzeitenverwaltung

Weitere Funktionen
  • Zeiterfassung mobil und stationär über Smartphone, Tablet, PC und Terminal
  • Integrierte Plausibilitätsprüfungen
  • Urlaubsanträge: Mobile Beantragung, konfigurierbarer Genehmigungsworkflow
  • Lohnvorbereitung mit vollständiger Berücksichtigung der betrieblichen Arbeitszeit- und Vergütungsregeln
  • Reisekostenabrechnung: Berechnung aller betrieblichen Vergütungen und Erstattungen im Zusammenhang mit Auswärtstätigkeiten, z.B. Spesen, Auslösung, Kilometergelder, Fahrtkostenerstattungen
  • Arbeitsmittelverwaltung

Virtic Mobile Zeitwirtschaft ergänzt:

DATEV LODAS
DATEV Lohn und Gehalt

Schnittstellen

DATEV Lohnimportdatenservice

Allgemein

Mit dem Lohnimportdatenservice können Stamm- und Bewegungsdaten aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner in die DATEV-Lohnabrechnungs-Programme übernommen werden.

Hinweis: Basis für den Lohnimportdatenservice ist die Schnittstelle ASCII-Format. Das ASCII-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die Stamm- und Bewegungsdaten per Datei zu übergeben.

 

Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV

  • DATEV-Datenservices einrichtenInformationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
  • DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.


Rechtlicher Hinweis

DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:

Preis

Stationäre Zeiterfassung: ab 4,50 Euro/Monat.

Mobile Zeiterfassung: ab 8,50 Euro/Monat.

Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.

Hinweis zum Partner-Netzwerk

