Highlights
- Konfigurierbare Logik für eine individuelle Zeiterfassung
- Lohnvorbereitung auch bei komplexen Betriebsvereinbarungen
- Verwaltung von Arbeitszeitkonten
- Berechnung und steuerliche Bewertung von Auslösung und Reisekosten
- Urlaubs- und Fehlzeitenverwaltung
Weitere Funktionen
- Zeiterfassung mobil und stationär über Smartphone, Tablet, PC und Terminal
- Integrierte Plausibilitätsprüfungen
- Urlaubsanträge: Mobile Beantragung, konfigurierbarer Genehmigungsworkflow
- Lohnvorbereitung mit vollständiger Berücksichtigung der betrieblichen Arbeitszeit- und Vergütungsregeln
- Reisekostenabrechnung: Berechnung aller betrieblichen Vergütungen und Erstattungen im Zusammenhang mit Auswärtstätigkeiten, z.B. Spesen, Auslösung, Kilometergelder, Fahrtkostenerstattungen
- Arbeitsmittelverwaltung
Schnittstellen
DATEV Lohnimportdatenservice
Allgemein
Mit dem Lohnimportdatenservice können Stamm- und Bewegungsdaten aus Programmen der DATEV-Marktplatz Partner in die DATEV-Lohnabrechnungs-Programme übernommen werden.
Prozess des Lohnimportdatenservice als Grafik
Hinweis: Basis für den Lohnimportdatenservice ist die Schnittstelle ASCII-Format. Das ASCII-Format kann als eigene Schnittstelle genutzt werden, um die Stamm- und Bewegungsdaten per Datei zu übergeben.
Einrichtung und Unterstützungsangebote durch DATEV
- DATEV-Datenservices einrichten: Informationsmaterialien zur Bestellung von DATEV-Datenservices und zur Einrichtung der Zugriffsrechte.
- DATEV-Partner-Onboarding: Kostenfreies Online-Gruppen-Training mit max. 10 Teilnehmenden oder kostenpflichtiger telefonischer Einzel-Einrichtungstermin. Für den DATEV Datenservice Kassenarchiv gibt es keinen Einzel-Einrichtungstermin.
Rechtlicher Hinweis
DATEV kann nicht garantieren, dass der Funktionsumfang der Schnittstelle Ihren Anforderungen entspricht. DATEV prüft das fehlerfreie Einlesen der Output-Datei in die DATEV-Software. Weitere Funktionen oder Besonderheiten des Hersteller-Produkts sowie der Schnittstelle sind nicht Gegenstand der technischen Prüfung. Insbesondere prüft DATEV nicht, ob die im Hersteller-Produkt verarbeiteten Daten fachlich korrekt übergeben werden. Detaillierte Informationen zur technischen Prüfung finden Sie unter:
Preis
Stationäre Zeiterfassung: ab 4,50 Euro/Monat.
Mobile Zeiterfassung: ab 8,50 Euro/Monat.
Weitere Preisinformationen auf Anfrage beim Partner.
Hinweis zum Partner-Netzwerk
Gut zu wissen: DATEV-Partner für Beratung und IT vertreiben auch Lösungen vom DATEV-Marktplatz. Bei der Suche nach Partnern mit Expertise zu Marktplatzlösungen unterstützen wir Sie. Gleich Partner finden.