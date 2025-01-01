Accounting Focus Day by DATEV

Art.-Nr. 77503 | Veranstaltungen

  • Trends im Rechnungswesen
  • Keynote
  • Get-together
Inhalte

Beschreibung

Rechnungswesen zukunftsfähig gestalten: Kooperation zwischen Mensch und Maschine.

Unternehmen müssen sich mit immer neuen Themen beschäftigen, wie die Umsetzung der Anforderung in Bezug auf die E-Rechnung, Nachhaltigkeitsreporting oder auch Cybersecurity.
Auf dem Accounting Focus Day verbinden wir fachliches Know-how mit vielen Möglichkeiten zum Networking in außergewöhnlichen Locations. Sie werden jede Menge Impulse erhalten, sowie die Möglichkeit mit anderen Unternehmen und DATEV ins Gespräch zu kommen und Erfahrungen auszutauschen.Lernen Sie unsere DATEV-Marktplatzpartner ELO und Corporate Planning auf den Infomärkten kennen.​

Lassen Sie sich auf ein spannendes und abwechslungsreiches Programm ein. Freuen Sie sich auf Referierende mit viel Know-how, interaktive Sessions und DATEV-Expertinnen und Experten vor Ort. Lassen Sie uns den Tag ausklingen mit einem Get-together mit Drinks, Snacks und einem Live-Act.

Themen
  • Vorträge
  • Sessions
  • Austausch und Networking
Weitere Informationen

Teilnehmerkreis

Leitung Accounting aus Unternehmen. Gerne können Sie bis zu 3 Begleitpersonen aus Ihrem Unternehmen anmelden.

Dauer

ca. 7 Stunden, danach Get-together

Referierende

externe Referentinnen/Referenten

Mitarbeitende der DATEV eG / DATEV-Mitarbeitende

Termine

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
81671 München Rosenheimerstraße 143 c
Di, 10.03.26 | 
10:00 - 19:00 Uhr
Plätze:
50667 Köln Tunisstraße 19-23
Do, 19.03.26 | 
10:00 - 19:00 Uhr
Plätze:
20097 Hamburg Stadtdeich 2-4
Di, 24.03.26 | 
10:00 - 19:00 Uhr
Plätze:

Preise

