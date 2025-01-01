Art.-Nr. 77766 |
Änderungen im Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrecht 2026 - DATEV LODAS

Erfahren Sie mehr über die neuen gesetzlichen Anforderungen und deren Umsetzung im DATEV-Lohnprogramm.
  • Neue Steuergesetze 2026 – Inhalt und Inkrafttreten der Neuregelungen
  • Lohnsteuerliche und sozialversicherungsrechtliche Schwerpunktthemen 2026
  • Umsetzung im DATEV-Lohnprogramm
Kurzinfo

Wissensgebiet Fachwissen
Ziel Aufbau von Fachkompetenz
Methodik Lernvideo (Vortrag)
Verfügbarkeit KW 06/26
Dauer ca. 1,5 Std.
Nutzungsdauer 24 Monate

Inhalte

Beschreibung

In dem Lernvideo informieren wir Sie über alle lohnsteuer- und sozialversicherungsrechtlichen Änderungen, die ab dem Jahr 2026 für die Lohnbuchführung mit DATEV LODAS von besonderer Bedeutung sind.

Schon gewusst?

Dieses Lernvideo verfügt über Untertitel. Nutzen Sie jetzt die neue Funktion in den Einstellungen des Videoplayers auf der DATEV Lernplattform online.

Themen

Die Themen stehen im Detail noch nicht fest. Weitere Informationen erhalten Sie ab ca. Anfang Dezember 2025 an dieser Stelle.

  • Lohnsteuer

  • Sozialversicherung

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber

  • Kanzleiführungskräfte

  • Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter

  • Unternehmerinnen und Unternehmer

  • Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen

  • (Erfahrene) Anwenderinnen und Anwender von DATEV LODAS in Kanzleien und Unternehmen

Fachliche Voraussetzungen

Gute Kenntnisse in der Lohnabrechnung mit dem DATEV-Programm LODAS

Zusatzinformation

Begleitunterlage zum Lernvideo

Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referierende

Portraitbild der referierenden Person Birgit Ennemoser

Birgit Ennemoser

Betriebswirtin

Nach einem klassischen betriebswirtschaftlichen Studium mit Schwerpunkt Personal und Arbeitsrecht stieg Birgit Ennemoser direkt in die Personalarbeit ein und lernte diese von Grund auf kennen. Heute ist sie mit mehr als 20 Jahren praktischer Erfahrung in den verschiedenen Sparten des Personalwesens vorrangig beratend und als Trainerin und Seminarleiterin tätig. Seit einigen Jahren leitet Birgit Ennemoser das Geschäftsfeld Personal Services von Auren in Stuttgart. In enger Zusammenarbeit mit den weiteren Geschäftsfeldern von Auren, unter anderem der Wirtschaftsprüfung und der Steuerberatung sowie der Rechtsberatung, betreut sie gemeinsam mit ihren Mitarbeitern Firmenkunden im Rahmen personeller Belange. Ihr Schwerpunkt liegt dabei auf der Entgeltabrechnung und den damit verbundenen rechtlichen Abhängigkeiten und Voraussetzungen. Birgit Ennemoser ist Expertin in lohnsteuer-, sozialversicherungs- und arbeitsrechtlichen Themenstellungen, die sich den auftretenden Fragestellungen immer auch aus praktischer Sicht nähert.

Portraitbild der referierenden Person Ute Lange

Ute Lange

Betriebswirtin IHK, Mitarbeiterin der DATEV eG

Allgemeine Informationen Lernvideo

Verfügbarkeit des Lernvideos

Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.

Wo finden Sie die Lernvideos?

Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.

Flatrate Lernvideo

Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

