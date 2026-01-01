Welche Anforderungen an eine digitale Buchführung gestellt werden, hat die Finanzverwaltung in den GoBD (Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff) festgelegt.

Aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung der Rechnungslegungs- und Besteuerungsprozesse müssen die GoBD regelmäßig an die aktuellen technischen und rechtlichen Entwicklungen angepasst werden. Durch die Einführung der verpflichtenden E-Rechnung bei inländischen B2B-Umsätzen waren Konkretisierungen notwendig, die unter anderem die Aufbewahrungspflicht bei der Verwendung hybrider Rechnungsformate betreffen. Neben der Aufbewahrungspflicht erfolgte auch eine Anpassung im Kontext der steuerlichen Außenprüfung: Der mittelbare Datenzugriff (Z2) wurde um das Zurverfügungstellen eines verarbeitbaren Exportformats erweitert.