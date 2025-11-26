Was sind die aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerke, welche Änderungen sind geplant? Informieren Sie sich über die Wahlmöglichkeiten zur steuerlichen Behandlung von PV-Anlagen bis zu 10 kW und Blockheizkraftwerken bis zu 2,5 kW. Erfahren Sie, welche steuerlichen Möglichkeiten geeignet sind, die Wirtschaftlichkeit solcher Anlagen zu erhöhen.

Der Referent erläutert steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten, die er selbst umgesetzt hat. Auch die rechtlichen Voraussetzungen werden behandelt.

Durch steuerliche Maßnahmen können Sie die Investitionen Ihrer Mandantschaft in erneuerbare Energien noch erfolgreicher machen. So empfehlen Sie sich als qualifizierten Berater.