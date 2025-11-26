Aktuelle Rahmenbedingungen von Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken
- Steuervorteile bei kleinen PV-Anlagen von gesamt bis zu 10 kW
- Steuervorteile und Fallstricke bei größeren PV-Anlagen
- Gestaltungshinweise für bereits bestehende PV-Anlagen
- Steuerliche Behandlung von Blockheizkraftwerken
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Was sind die aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerke, welche Änderungen sind geplant? Informieren Sie sich über die Wahlmöglichkeiten zur steuerlichen Behandlung von PV-Anlagen bis zu 10 kW und Blockheizkraftwerken bis zu 2,5 kW. Erfahren Sie, welche steuerlichen Möglichkeiten geeignet sind, die Wirtschaftlichkeit solcher Anlagen zu erhöhen.
Der Referent erläutert steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten, die er selbst umgesetzt hat. Auch die rechtlichen Voraussetzungen werden behandelt.
Durch steuerliche Maßnahmen können Sie die Investitionen Ihrer Mandantschaft in erneuerbare Energien noch erfolgreicher machen. So empfehlen Sie sich als qualifizierten Berater.
Themen
-
Wirtschaftliche Rahmenbedingungen von PV-Anlagen und BHKWs und deren Förderungen
-
Einkommensteuer
-
Neuer § 3 Nr. 72 EstG: Anwendungsbereiche, Auswirkungen u. a. auf Investitionsabzugsbetrag, Betriebsaufgabe?
-
Risiken: gewerbliche Infizierung. Wegfall der gewerbesteuerlichen Privilegierung für Immobiliengesellschaften
-
Möglichkeiten zur Bewertung des Eigenverbrauchs
-
Investitionsabzugsbetrag/Abschreibungen bei größeren Anlagen
-
-
Umsatzsteuer
-
Stromverkauf an Dritte
-
Eigenverbrauch und Möglichkeiten seiner Bewertung
-
Stromlieferung an Mieter
-
Effektive Nutzung der Kleinunternehmerregelung
-
Nullsteuer
-
Erwerb einer Anlage in Betrieb
-
Stromspeicher
-
-
Schenkungs- und Erbschaftsteuer:
-
Begünstigung als Betriebsvermögen
-
Auswirkungen des § 5 Nr. 72 EStG
-
-
Besondere Gestaltungsmöglichkeiten
-
Verkauf, insbesondere in der Familie, Nutzung des Freibetrags gemäß § 16 EStG
-
Schenkung, insbesondere an Minderjährige, nach Nutzung des § 7 g EStG
-
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
- Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Zusatzinformation
Digitale Seminarunterlage
Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.
Referent
Klaus G. Finck
Steuerberater, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht und für Gesellschafts- und Handelsrecht
Der Referent ist Gründer und Mitinhaber der 1986 gegründeten FASP Finck & Partner Rechtsanwälte Steuerberater mbB sowie der FASP Steuerberatungsgesellschaft mbH, beides mit Sitz in München. Klaus G. Finck und die genannten Gesellschaften beraten vorwiegend KMU und vermögende Privatpersonen. In der Beratung werden rechtliche, steuerliche und wirtschaftliche Aspekte aufeinander abgestimmt. Klaus G. Finck ist Mitgründer und Mitgesellschafter der Akademie für Umwelt, Gesundheit und nachhaltige Entwicklung gGmbH. Er besitzt selbst mehrere größere Photovoltaikanlagen, ist Autor und Referent zu steuerlichen und gesellschaftsrechtlichen Themen.
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar
Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.