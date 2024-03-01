Auch im Jahr 2023 hat der Gesetzgeber das Umsatzsteuerrecht mehrfach geändert. Änderungen des UStG enthält zum einen das Dritte Gesetz zur Änderung des Tabaksteuergesetzes, durch das § 27a UStG dahingehend ergänzt wurde, dass Daten nach § 27a Abs. 2 Satz 1 UStG einschließlich der USt-IdNr. vorübergehend auch für die Vergabe der Wirtschafts-Identifikationsnummer (W-IdNr.) verwendet sowie dem Statistischen Bundesamt als Registerbehörde für das Basisregister für Unternehmen übermittelt und von ihm ersatzweise gespeichert und verarbeitetet werden dürfen. Durch das Zukunftsfinanzierungsgesetz werden nunmehr in § 4 Nr. 8 Buchst. h UStG auch die Verwaltungsleistungen von alternativen Investmentfonds im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs von der Umsatzsteuer befreit.

Mit rund 40 BMF-Schreiben hat die Verwaltung zu den gesetzlichen Neuregelungen der letzten Jahre Stellung genommen und darüber hinaus die Rechtsprechung von EuGH und BFH umgesetzt.