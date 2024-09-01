Alt werden in den eigenen vier Wänden
- Flüssig bleiben im Ruhestand
- Rechtliche und steuerliche Fallstricke vermeiden
- Teilverkauf, Erbbaurecht und Verkauf mit Vorbehalt
Erscheinungstermin: September 2024
Beschreibung
Eigentümer einer selbstbewohnten Immobilie haben i. d. R. hohe Kapitalwerte gebunden.
Wird Geld benötigt, so gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, um Teile des Vermögens zu Lebzeiten zu verwerten oder z. B. Mittel für eine Sanierung zu beschaffen.
Vor allem Senioren, die mit zunehmendem Alter schwerer und zu unattraktiven Konditionen einen Kredit auf dem allgemeinen Kapitalmarkt erhalten, suchen nach Alternativen.
Die Mandanteninformation gliedert sich in drei Themenbereiche:
-
Verkauf mit Wohnungsrechtvorbehalt oder Rück-Miete
-
Erbbaurecht
-
Teilverkauf
Alle diese Modelle sind durch Eintragungen im Grundbuch gesichert und sollen finanzielle Vorteile für Senioren bieten, im Vergleich zu herkömmlichen Verkäufen.
Teilverkaufsmodelle sind relativ neu auf dem Markt und mit Unwägbarkeiten behaftet. Erbbaurecht und Wohnungsrecht hingegen sind etablierte Modelle und bieten eine Alternative.
Alt werden in den eigenen vier Wänden
