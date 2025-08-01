Altersversorgung der Freien Berufe, der Gewerbetreibenden und Gesellschafter-GF (E-Book)
- Berufsständische Versorgungswerke
- Möglichkeiten für Gewerbetreibende und Gesellschafter-Geschäftsführer
Erscheinungstermin: August 2025
Beschreibung
Die „richtige“ Altersvorsorge ist ein komplexes Thema und für jeden nahezu unverzichtbar. Das Kompaktwissen bietet umfassende Einblicke und praktische Lösungen für die finanzielle Zukunftssicherung. Besonderer Fokus liegt auf den steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten, die für die Altersversorgung der Freien Berufe, der Gewerbetreibenden und der Gesellschafter-Geschäftsführer relevant sind. Das Werk behandelt detailliert die spezifischen Herausforderungen und Chancen, die diese Berufsgruppen bei der Altersvorsorge beachten müssen.
Folgende Fragen werden beantwortet:
-
Kann die Pflichtversorgung der Freien Berufe den Bedarf des Lebensabends decken?
-
Machen freiwillige Einzahlungen in das zuständige berufsständische Versorgungswerk Sinn?
-
Welche Alternativen gibt es und wie werden Beiträge und Leistungen bei Pflichtversorgung und Alternativen steuerlich behandelt?
-
Welche Möglichkeiten haben Gewerbetreibende? Können sie Steuervorteile nutzen?
-
Wie können Gesellschafter-Geschäftsführer von betrieblicher Altersversorgung profitieren und gleichzeitig steuerliche Fallstricke vermieden?
Das Kompaktwissen beantwortet diese Fragen und zeigt die steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten diesbezüglich auf.
Info & Leseprobe
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien comfort
Das Angebot DATEV Verlagsmedien comfort bündelt sämtliche elektronischen Dokumente der Reihen
- Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente),
- DATEV-Fachbücher (als Datenbank-Dokumente),
- EU-Handbuch (als Datenbank-Dokumente),
- Mandanten-Infos (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Datei) sowie
- der wöchentlichen Zeitschrift LEXinform aktuell (als Datenbank-Dokumente, EPUB- und PDF-Datei)
zu einem günstigen Monatspreis.
Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien comfort drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien comfort (Art.-Nr. 65550).
Rechtlicher Hinweis
Die E-Books können Sie auf allen PCs und mobilen Endgeräten der Betriebsstätte nutzen, für die Sie diese erworben haben. Die Weitergabe der Mandanten-Info, z. B. per E-Mail an Ihre eigenen Mandanten, ist im Rahmen der erworbenen Lizenzen zulässig. Eine Weitergabe an Dritte außerhalb Ihrer Mandantschaft oder Ihrer Betriebsstätte ist nicht gestattet.
Eine Veröffentlichung im öffentlich zugänglichen Bereich, z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrer Website, ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht gestattet. Die Veröffentlichung im geschützten Bereich Ihrer Website ist zulässig. Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der DATEV.
Autor
Professor Dr. Thomas Dommermuth
Prof. Dr. Thomas Dommermuth ist Hochschullehrer, Steuerberater und Vorsitzender des Beirats des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung. Der Steuerexperte und Wissenschaftler lehrt seit 1996 an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden und forscht seit Jahren auf dem Gebiet der Altersvorsorge. Prof. Dr. Dommermuth ist Autor der Kommentierungen der §§ 4d, 4e und 6a EStG im bedeutendsten deutschen Einkommensteuerkommentar Herrmann-Heuer-Raupach. Er moderierte die Handelsblatt Jahrestagung betriebliche Altersversorgung 2012 bis 2017 und war an mehreren Gesetzen zur Altersvorsorge, zuletzt am Betriebsrentenstärkungsgesetz und am GKV-Freibetragsgesetz beteiligt. Wegen seines umfangreichen Wissens wurde er in den letzten Jahren zu mehreren Hundert Vorträgen eingeladen, u.a. auch im Fernsehen und Radio.
Details & Preise
Altersversorgung der Freien Berufe, der Gewerbetreibenden und Gesellschafter-GF (E-Book)
Erscheinungstermin: August 2025