Die Gesellschafter-Geschäftsführer-Versorgung im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung (bAV) stellt die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer und deren Beraterinnen und Berater gleichermaßen vor erhebliche Herausforderungen.

Nach den Erfahrungen der Autoren in der langjährigen Beratung ist wenigen Gesellschafter-Geschäftsführern (GGF) bei Einrichtung, Fortführung und Veränderung ihrer bAV bewusst, welche Fallstricke ihnen Rechtsprechung und Verwaltungserlasse mittlerweile besonders bei Direktzusagen aufbürden, sei es im Vorfeld des Verkaufs ihrer Firmenanteile oder bei Gehaltsreduzierungen, Umwandlungen der Rechtsform, Entstehung von Unterdotierungen, Neueinrichtung nach Diensteintritt oder Firmenneugründung u.v.a.m.

Welch hochkomplexes Thema die bAV für GGF darstellt, zeigt die Tatsache, dass sie zehn verschiedene Arten von verdeckten Gewinnausschüttungen hervorrufen kann, mehr als jeder andere Bereich des Steuerrechts. Dies erfordert qualifizierte Beratung, insbesondere in steuerlichen und bilanziellen Fragestellungen.