Arbeitsvertrag, Tarifvertrag und betriebliche Übung
- Das Zustandekommen des Arbeitsvertrags und zulässige/nicht zulässige Inhalte
- Wann müssen Tarifverträge im Arbeitsverhältnis zwingend beachtet werden und was gilt, wenn der Arbeitsvertrag hiervon abweicht?
- Wie entsteht eine betriebliche Übung? Wie kann ein Anspruch wirksam verhindert werden?
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Das Seminar gibt einen Überblick über alle grundlegenden Ansprüche von Arbeitnehmern, den Arbeitsvertrag und Tarifverträge, die eventuell auf das Arbeitsverhältnis wirken. Nach Besuch des Seminars wissen Sie, welche Regelungen getroffen werden können und was im Arbeitsverhältnis zu beachten ist.
Wann muss der Arbeitgeber einen Tarifvertrag beachten und drohen hier eventuell sogar massive Nachforderungen in der Sozialversicherungsprüfung beim sogenannten „Phantomlohn“? Was muss und was darf im Arbeitsvertrag geregelt werden? Welche Regelungen sind nicht zu beachten, obwohl sie der Arbeitnehmer unterzeichnet hat? Dürfen z. B. Überstunden pauschal abgegolten werden? Ist die Anordnung von Schicht- oder Samstagsarbeit durch den Arbeitgeber zulässig, obwohl dazu im Arbeitsvertrag nichts steht? Wie entsteht eine betriebliche Übung? Diese und noch viele weitere Fragen aus der täglichen Praxis werden anhand der rechtlichen Vorgaben im Seminar behandelt und beantwortet. Neben dem fachlichen Wissen zeigen wir Ihnen auch die konkrete Umsetzung in den DATEV-Lohnprogrammen.
Bitte beachten Sie:
Dieses Seminar bieten wir Ihnen auch im Rahmen eines Seminarpakets „Der Arbeitsvertrag und die Ansprüche des Arbeitnehmers“ – bestehend aus drei Modulen – an:
-
Modul 1: Arbeitsvertrag, Tarifvertrag und betriebliche Übung
-
Modul 2: Typische Ansprüche des Arbeitnehmers
-
Modul 3: Erholungsurlaub und Entgeltfortzahlung
Sie können die Module entweder einzeln oder zu einem vergünstigen Preis im Seminarpaket buchen. Für einen umfassenden Überblick empfehlen wir Ihnen den Besuch aller Module. Die Reihenfolge können Sie frei wählen.
Themen
-
Das Zustandekommen des Arbeitsvertrags
-
Rechtliche Rahmenbedingungen
-
Formerfordernisse
-
-
Inhaltliche Vorgaben zum Arbeitsvertrag
-
Arbeitsvertrag als Allgemeine Geschäftsbedingungen
-
Typische zulässige und unzulässige Regelungen aus der Praxis, z. B. zu Arbeitszeit, Versetzungen, Wettbewerbsverbotenoder Ausschlussklauseln
-
-
Direktionsrecht des Arbeitgebers und Arbeitsvertrag
-
Bestimmungsrecht des Arbeitgebers
-
Grenzen des billigen Ermessens
-
Typische Beispiele bei Arbeitsort und Arbeitszeit
-
-
Der Tarifvertrag im Arbeitsverhältnis
-
Zwingende Anwendbarkeit von Tarifverträgen
-
Abweichung Tarifverträge vom Arbeitsvertrag
-
-
Betriebliche Übung
-
Entstehen
-
Vermeidung durch Vorbehalte
-
Beseitigung
-
Details
Teilnehmerkreis
- Anwender von DATEV LODAS bzw. Lohn und Gehalt in Kanzlei und Unternehmen
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
Kenntnisse in der Lohnabrechnung mit den DATEV-Lohnprogrammen
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referenten
Gunther Schwanke
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht
Gunther Schwanke, Rechtsanwalt in Nürnberg, ist seit 2011 in der auf das Arbeitsrecht spezialisierten Kanzlei BECK in der Metropolregion Nürnberg tätig. Seit 2015 ist Rechtsanwalt Schwanke geschäftsführender Partner der Kanzlei und betreut Arbeitgeber und Arbeitnehmer in allen Fragen des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts. Im Jahr 2011 hat Rechtsanwalt Schwanke die theoretischen Kenntnisse zum Erwerb des Titels "Fachanwalt für Steuerrecht" erfolgreich nachgewiesen. Seit einigen Jahren ist Herr Schwanke neben der anwaltlichen Tätigkeit als Referent in der Fortbildung und als Autor tätig. Zu verschiedenen arbeits-, steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Themen erstellte und moderierte er zahlreiche Online- und deutschlandweite Präsenzseminare. Seit 2014 bietet er die Onlineseminare "Reise- und Bewirtungskosten - Grundlagen für die rechtssichere Abrechnung" und "Lohn optimal gestalten" an.
Christian Beck
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht
Christian Beck, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht, gründete Anfang 2009 eine ausschließlich auf Arbeitsrecht spezialisierte Kanzlei in der Metropolregion Nürnberg und betreut gemeinsam mit seinen Kollegen deutschlandweit überwiegend Arbeitgeber in allen Fragen des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts. Zuvor war er neun Jahre für einen Kanzleiverbund aus Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Rechtsanwälten tätig und begleitete schwerpunktmäßig Sanierungen, Restrukturierungen und Unternehmenstransaktionen mittelständischer Unternehmen aus gesellschaftsrechtlicher und arbeitsrechtlicher Sicht. Als Partner leitete er dort bereits verantwortlich das Referat Arbeitsrecht. Neben seiner anwaltlichen Tätigkeit ist Herr Beck stark als Referent in der Fortbildung engagiert, leitete in den vergangenen Jahren diverse Seminare zu mehr als fünfzig arbeitsrechtlichen Themen und veröffentlichte verschiedene Praxisratgeber und entwirft gesellschaftsrechtliche Musterverträge.
Roland Schaetzle
Dipl.-Kaufmann (univ.), Mitarbeiter der DATEV eG
