Nach dem Besuch der drei Seminar-Module haben Sie einen umfangreichen Überblick über arbeitsrechtliche Aspekte im laufenden Arbeitsverhältnis, die rund um die Vergütungsansprüche und damit bei der Lohnabrechnung zu beachten sind.

Sie sind Lohnsachbearbeiter und kein Jurist. Trotzdem beschäftigen Sie sich bei Ihrer täglichen Arbeit auch mit arbeitsrechtlichen Fragen rund um die Lohnabrechnung.

Das Seminarpaket „Der Arbeitsvertrag und die Ansprüche des Arbeitnehmers“ behandelt die rechtlichen Grundlagen des Arbeitsverhältnisses und die Arbeitnehmeransprüche aus Arbeits- bzw. Tarifvertrag oder betrieblicher Übung. Beispiele hierfür sind Überstundenvergütungen und Zuschläge aller Art. Auch der Erholungsurlaub und die Entgeltfortzahlung bei Krankheit bzw. am Feiertag – als Schwerpunktthemen der Sozialversicherungsprüfung in den letzten Jahren – werden ausführlich erläutert. Tipps zur konkreten Umsetzung in den DATEV-Lohnprogrammen runden das fachliche Wissen ab.

Bitte beachten Sie:

Sie können die Module dieses Seminarpakets auch einzeln buchen. Für einen umfassenden Überblick empfehlen wir jedoch den Besuch aller Seminare.