Art.-Nr. 78553 | Online-Seminar (Vortrag)​

Der Arbeitsvertrag und die Ansprüche des Arbeitnehmers

Seminarpaket mit Wissen rund um den Arbeitsvertrag und die Ansprüche des Arbeitnehmers – für Ihre Sicherheit in der Lohnabrechnung.
  • Arbeitsvertrag, Tarifvertrag und betriebliche Übung
  • Typische Ansprüche des Arbeitnehmers
  • Erholungsurlaub und Entgeltfortzahlung
  • Umsetzung in den DATEV-Programmen
Einmalig
492,00 €
Kurzinfo

Wissensgebiet Fachwissen
Methodik Online-Seminar (Vortrag)
Ziel Aufbau von Fachkompetenz
Dauer Je Modul 0,5 Tage

Inhalte

Beschreibung

Nach dem Besuch der drei Seminar-Module haben Sie einen umfangreichen Überblick über arbeitsrechtliche Aspekte im laufenden Arbeitsverhältnis, die rund um die Vergütungsansprüche und damit bei der Lohnabrechnung zu beachten sind.

Sie sind Lohnsachbearbeiter und kein Jurist. Trotzdem beschäftigen Sie sich bei Ihrer täglichen Arbeit auch mit arbeitsrechtlichen Fragen rund um die Lohnabrechnung.

Das Seminarpaket „Der Arbeitsvertrag und die Ansprüche des Arbeitnehmers“ behandelt die rechtlichen Grundlagen des Arbeitsverhältnisses und die Arbeitnehmeransprüche aus Arbeits- bzw. Tarifvertrag oder betrieblicher Übung. Beispiele hierfür sind Überstundenvergütungen und Zuschläge aller Art. Auch der Erholungsurlaub und die Entgeltfortzahlung bei Krankheit bzw. am Feiertag – als Schwerpunktthemen der Sozialversicherungsprüfung in den letzten Jahren – werden ausführlich erläutert. Tipps zur konkreten Umsetzung in den DATEV-Lohnprogrammen runden das fachliche Wissen ab.

Bitte beachten Sie:

Sie können die Module dieses Seminarpakets auch einzeln buchen. Für einen umfassenden Überblick empfehlen wir jedoch den Besuch aller Seminare.

  • Modul 1: Arbeitsvertrag, Tarifvertrag und betriebliche Übung

  • Modul 2: Typische Ansprüche des Arbeitnehmers

  • Modul 3: Erholungsurlaub und Entgeltfortzahlung

Module

  • Modul 1: Arbeitsvertrag, Tarifvertrag und betriebliche Übung

    • Das Zustandekommen des Arbeitsvertrags

    • Inhaltliche Vorgaben zum Arbeitsvertrag

    • Direktionsrecht des Arbeitgebers und Arbeitsvertrag

    • Der Tarifvertrag im Arbeitsverhältnis

    • Betriebliche Übung

  • Modul 2: Typische Ansprüche des Arbeitnehmers

    • Zuschläge und Zulagen, Überstunden

    • Typische Sachbezüge, v. a. Dienstwagen mit Privatnutzung

    • Mindestlohn

    • Sonderzuwendungen

    • Fälligkeit des Arbeitsentgelts

  • Modul 3: Erholungsurlaub und Entgeltfortzahlung

    • Anspruch auf Erholungsurlaub

    • Verfall des Urlaubsanspruchs

    • Berechnung des Urlaubsentgelts

    • Entgeltfortzahlung bei Krankheit und Feiertag

    • Phantomlohn in der Sozialversicherungsprüfung

Termine

Modul 1

  • 06.05.2026: 09:00 - 12:00 Uhr
  • 23.09.2026: 09:00 - 12:00 Uhr

Modul 2

  • 19.05.2026: 09:00 - 12:00 Uhr
  • 22.10.2026: 09:00 - 12:00 Uhr

Modul 3

  • 07.07.2026: 09:00 - 12:00 Uhr
  • 29.10.2026: 09:00 - 12:00 Uhr
Details

Teilnehmerkreis

  • Anwender von DATEV LODAS bzw. Lohn und Gehalt in Kanzlei und Unternehmen
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Fachliche Voraussetzungen

Kenntnisse in der Lohnabrechnung mit den DATEV-Lohnprogrammen

Zusatzinformation

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen.

Referenten

Portraitbild der referierenden Person Christian Beck

Christian Beck

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht

Christian Beck, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht, gründete Anfang 2009 eine ausschließlich auf Arbeitsrecht spezialisierte Kanzlei in der Metropolregion Nürnberg und betreut gemeinsam mit seinen Kollegen deutschlandweit überwiegend Arbeitgeber in allen Fragen des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts. Zuvor war er neun Jahre für einen Kanzleiverbund aus Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Rechtsanwälten tätig und begleitete schwerpunktmäßig Sanierungen, Restrukturierungen und Unternehmenstransaktionen mittelständischer Unternehmen aus gesellschaftsrechtlicher und arbeitsrechtlicher Sicht. Als Partner leitete er dort bereits verantwortlich das Referat Arbeitsrecht. Neben seiner anwaltlichen Tätigkeit ist Herr Beck stark als Referent in der Fortbildung engagiert, leitete in den vergangenen Jahren diverse Seminare zu mehr als fünfzig arbeitsrechtlichen Themen und veröffentlichte verschiedene Praxisratgeber und entwirft gesellschaftsrechtliche Musterverträge.

Portraitbild der referierenden Person Gunther Schwanke

Gunther Schwanke

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht

Gunther Schwanke, Rechtsanwalt in Nürnberg, ist seit 2011 in der auf das Arbeitsrecht spezialisierten Kanzlei BECK in der Metropolregion Nürnberg tätig. Seit 2015 ist Rechtsanwalt Schwanke geschäftsführender Partner der Kanzlei und betreut Arbeitgeber und Arbeitnehmer in allen Fragen des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts. Im Jahr 2011 hat Rechtsanwalt Schwanke die theoretischen Kenntnisse zum Erwerb des Titels "Fachanwalt für Steuerrecht" erfolgreich nachgewiesen. Seit einigen Jahren ist Herr Schwanke neben der anwaltlichen Tätigkeit als Referent in der Fortbildung und als Autor tätig. Zu verschiedenen arbeits-, steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Themen erstellte und moderierte er zahlreiche Online- und deutschlandweite Präsenzseminare. Seit 2014 bietet er die Onlineseminare "Reise- und Bewirtungskosten - Grundlagen für die rechtssichere Abrechnung" und "Lohn optimal gestalten" an.

Portraitbild der referierenden Person Roland Schätzle

Roland Schaetzle

Dipl.-Kaufmann (univ.), Mitarbeiter der DATEV eG

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Preise

