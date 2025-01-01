Der Arbeitsvertrag und die Ansprüche des Arbeitnehmers
- Arbeitsvertrag, Tarifvertrag und betriebliche Übung
- Typische Ansprüche des Arbeitnehmers
- Erholungsurlaub und Entgeltfortzahlung
- Umsetzung in den DATEV-Programmen
Nach dem Besuch der drei Seminar-Module haben Sie einen umfangreichen Überblick über arbeitsrechtliche Aspekte im laufenden Arbeitsverhältnis, die rund um die Vergütungsansprüche und damit bei der Lohnabrechnung zu beachten sind.
Sie sind Lohnsachbearbeiter und kein Jurist. Trotzdem beschäftigen Sie sich bei Ihrer täglichen Arbeit auch mit arbeitsrechtlichen Fragen rund um die Lohnabrechnung.
Das Seminarpaket „Der Arbeitsvertrag und die Ansprüche des Arbeitnehmers“ behandelt die rechtlichen Grundlagen des Arbeitsverhältnisses und die Arbeitnehmeransprüche aus Arbeits- bzw. Tarifvertrag oder betrieblicher Übung. Beispiele hierfür sind Überstundenvergütungen und Zuschläge aller Art. Auch der Erholungsurlaub und die Entgeltfortzahlung bei Krankheit bzw. am Feiertag – als Schwerpunktthemen der Sozialversicherungsprüfung in den letzten Jahren – werden ausführlich erläutert. Tipps zur konkreten Umsetzung in den DATEV-Lohnprogrammen runden das fachliche Wissen ab.
Bitte beachten Sie:
Sie können die Module dieses Seminarpakets auch einzeln buchen. Für einen umfassenden Überblick empfehlen wir jedoch den Besuch aller Seminare.
Modul 1: Arbeitsvertrag, Tarifvertrag und betriebliche Übung
Modul 2: Typische Ansprüche des Arbeitnehmers
Modul 3: Erholungsurlaub und Entgeltfortzahlung
Modul 1: Arbeitsvertrag, Tarifvertrag und betriebliche Übung
Das Zustandekommen des Arbeitsvertrags
Inhaltliche Vorgaben zum Arbeitsvertrag
Direktionsrecht des Arbeitgebers und Arbeitsvertrag
Der Tarifvertrag im Arbeitsverhältnis
Betriebliche Übung
Modul 2: Typische Ansprüche des Arbeitnehmers
Zuschläge und Zulagen, Überstunden
Typische Sachbezüge, v. a. Dienstwagen mit Privatnutzung
Mindestlohn
Sonderzuwendungen
Fälligkeit des Arbeitsentgelts
Modul 3: Erholungsurlaub und Entgeltfortzahlung
Anspruch auf Erholungsurlaub
Verfall des Urlaubsanspruchs
Berechnung des Urlaubsentgelts
Entgeltfortzahlung bei Krankheit und Feiertag
Phantomlohn in der Sozialversicherungsprüfung
Termine
Modul 1
- 06.05.2026: 09:00 - 12:00 Uhr
- 23.09.2026: 09:00 - 12:00 Uhr
Modul 2
- 19.05.2026: 09:00 - 12:00 Uhr
- 22.10.2026: 09:00 - 12:00 Uhr
Modul 3
- 07.07.2026: 09:00 - 12:00 Uhr
- 29.10.2026: 09:00 - 12:00 Uhr
Teilnehmerkreis
- Anwender von DATEV LODAS bzw. Lohn und Gehalt in Kanzlei und Unternehmen
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
Kenntnisse in der Lohnabrechnung mit den DATEV-Lohnprogrammen
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referenten
Christian Beck
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht
Christian Beck, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht, gründete Anfang 2009 eine ausschließlich auf Arbeitsrecht spezialisierte Kanzlei in der Metropolregion Nürnberg und betreut gemeinsam mit seinen Kollegen deutschlandweit überwiegend Arbeitgeber in allen Fragen des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts. Zuvor war er neun Jahre für einen Kanzleiverbund aus Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Rechtsanwälten tätig und begleitete schwerpunktmäßig Sanierungen, Restrukturierungen und Unternehmenstransaktionen mittelständischer Unternehmen aus gesellschaftsrechtlicher und arbeitsrechtlicher Sicht. Als Partner leitete er dort bereits verantwortlich das Referat Arbeitsrecht. Neben seiner anwaltlichen Tätigkeit ist Herr Beck stark als Referent in der Fortbildung engagiert, leitete in den vergangenen Jahren diverse Seminare zu mehr als fünfzig arbeitsrechtlichen Themen und veröffentlichte verschiedene Praxisratgeber und entwirft gesellschaftsrechtliche Musterverträge.
Gunther Schwanke
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht
Gunther Schwanke, Rechtsanwalt in Nürnberg, ist seit 2011 in der auf das Arbeitsrecht spezialisierten Kanzlei BECK in der Metropolregion Nürnberg tätig. Seit 2015 ist Rechtsanwalt Schwanke geschäftsführender Partner der Kanzlei und betreut Arbeitgeber und Arbeitnehmer in allen Fragen des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts. Im Jahr 2011 hat Rechtsanwalt Schwanke die theoretischen Kenntnisse zum Erwerb des Titels "Fachanwalt für Steuerrecht" erfolgreich nachgewiesen. Seit einigen Jahren ist Herr Schwanke neben der anwaltlichen Tätigkeit als Referent in der Fortbildung und als Autor tätig. Zu verschiedenen arbeits-, steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Themen erstellte und moderierte er zahlreiche Online- und deutschlandweite Präsenzseminare. Seit 2014 bietet er die Onlineseminare "Reise- und Bewirtungskosten - Grundlagen für die rechtssichere Abrechnung" und "Lohn optimal gestalten" an.
Roland Schaetzle
Dipl.-Kaufmann (univ.), Mitarbeiter der DATEV eG
