Erholungsurlaub und Entgeltfortzahlung
- Urlaub und Urlaubsentgelt
- Entgeltfortzahlung bei Krankheit und am Feiertag
- Sozialversicherungsprüfung und Risiko des Phantomlohns
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Das Seminar behandelt im Schwerpunkt den Anspruch auf Erholungsurlaub und Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall bzw. am Feiertag. Wir vermitteln die korrekte Berechnung der Ansprüche des Arbeitnehmers, damit Nachzahlungen bei der Sozialversicherungsprüfung aufgrund von Phantomlohn vermieden werden.
Erholungsurlaub und der Entgeltfortzahlung – bei kaum einem anderen arbeitsrechtlichen Thema gab es durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesarbeitsgerichts in den letzten Jahren so massive Änderungen. Außerdem ist die Bezahlung des Urlaubsentgelts und der Entgeltfortzahlung bei Krankheit bzw. am Feiertag ein Schwerpunktthema der Sozialversicherungsprüfung geworden. Die Mehrzahl der Arbeitgeber hat die Berechnung in den vergangenen mehr als 50 Jahren regelmäßig falsch gemacht, sodass hier – teils massive – Nachforderungen drohen. Das Seminar klärt die rechtlichen Rahmenbedingungen des Erholungsurlaubs, insbesondere auch die Höhe des Urlaubsanspruchs bei verschiedenen Gestaltungen und zeigt die korrekte Berechnung von Urlaubsentgelt und Entgeltfortzahlung. Die Vorgaben zur Berechnung werden durch Tipps in der Abrechnung in den DATEV-Lohnprogrammen vervollständigt.
Bitte beachten Sie:
Dieses Seminar bieten wir Ihnen auch im Rahmen eines Seminarpakets „Der Arbeitsvertrag und die Ansprüche des Arbeitnehmers“ – bestehend aus drei Modulen – an:
-
Modul 1: Arbeitsvertrag, Tarifvertrag und betriebliche Übung
-
Modul 2: Typische Ansprüche des Arbeitnehmers
-
Modul 3: Erholungsurlaub und Entgeltfortzahlung
Sie können die Module entweder einzeln oder zu einem vergünstigen Preis im Seminarpaket buchen. Für einen umfassenden Überblick empfehlen wir Ihnen den Besuch aller Module. Die Reihenfolge können Sie frei wählen.
Themen
-
Anspruch auf Erholungsurlaub
-
Gesetzliche Vorgaben
-
Wartezeit
-
Berechnung bei Ein- und Austritt im Kalenderjahr
-
-
Verfall des Urlaubsanspruchs
-
Aktive Gewährung durch den Arbeitgeber
-
Langfristige Erkrankung
-
-
Berechnung des Urlaubsentgelts
-
Durchschnittsberechnung
-
Besonderheiten bei Gehaltsempfängern
-
-
Entgeltfortzahlung bei Krankheit und Feiertag
-
Anspruchsgrundlagen
-
Anspruchsdauer
-
Berechnung der Entgeltfortzahlung
-
-
Phantomlohn in der Sozialversicherungsprüfung
-
Entstehungsprinzip vs. Zuflussprinzip
-
Nachforderungen
-
Details
Teilnehmerkreis
- Anwender von DATEV LODAS bzw. Lohn und Gehalt in Kanzlei und Unternehmen
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Fachliche Voraussetzungen
Kenntnisse in der Lohnabrechnung mit den DATEV-Lohnprogrammen
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referenten
Christian Beck
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht
Christian Beck, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht, gründete Anfang 2009 eine ausschließlich auf Arbeitsrecht spezialisierte Kanzlei in der Metropolregion Nürnberg und betreut gemeinsam mit seinen Kollegen deutschlandweit überwiegend Arbeitgeber in allen Fragen des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts. Zuvor war er neun Jahre für einen Kanzleiverbund aus Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Rechtsanwälten tätig und begleitete schwerpunktmäßig Sanierungen, Restrukturierungen und Unternehmenstransaktionen mittelständischer Unternehmen aus gesellschaftsrechtlicher und arbeitsrechtlicher Sicht. Als Partner leitete er dort bereits verantwortlich das Referat Arbeitsrecht. Neben seiner anwaltlichen Tätigkeit ist Herr Beck stark als Referent in der Fortbildung engagiert, leitete in den vergangenen Jahren diverse Seminare zu mehr als fünfzig arbeitsrechtlichen Themen und veröffentlichte verschiedene Praxisratgeber und entwirft gesellschaftsrechtliche Musterverträge.
Gunther Schwanke
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht
Gunther Schwanke, Rechtsanwalt in Nürnberg, ist seit 2011 in der auf das Arbeitsrecht spezialisierten Kanzlei BECK in der Metropolregion Nürnberg tätig. Seit 2015 ist Rechtsanwalt Schwanke geschäftsführender Partner der Kanzlei und betreut Arbeitgeber und Arbeitnehmer in allen Fragen des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts. Im Jahr 2011 hat Rechtsanwalt Schwanke die theoretischen Kenntnisse zum Erwerb des Titels "Fachanwalt für Steuerrecht" erfolgreich nachgewiesen. Seit einigen Jahren ist Herr Schwanke neben der anwaltlichen Tätigkeit als Referent in der Fortbildung und als Autor tätig. Zu verschiedenen arbeits-, steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Themen erstellte und moderierte er zahlreiche Online- und deutschlandweite Präsenzseminare. Seit 2014 bietet er die Onlineseminare "Reise- und Bewirtungskosten - Grundlagen für die rechtssichere Abrechnung" und "Lohn optimal gestalten" an.
Roland Schaetzle
Dipl.-Kaufmann (univ.), Mitarbeiter der DATEV eG
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar
Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.