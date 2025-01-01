Das Seminar behandelt im Schwerpunkt den Anspruch auf Erholungsurlaub und Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall bzw. am Feiertag. Wir vermitteln die korrekte Berechnung der Ansprüche des Arbeitnehmers, damit Nachzahlungen bei der Sozialversicherungsprüfung aufgrund von Phantomlohn vermieden werden.

Erholungsurlaub und der Entgeltfortzahlung – bei kaum einem anderen arbeitsrechtlichen Thema gab es durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Bundesarbeitsgerichts in den letzten Jahren so massive Änderungen. Außerdem ist die Bezahlung des Urlaubsentgelts und der Entgeltfortzahlung bei Krankheit bzw. am Feiertag ein Schwerpunktthema der Sozialversicherungsprüfung geworden. Die Mehrzahl der Arbeitgeber hat die Berechnung in den vergangenen mehr als 50 Jahren regelmäßig falsch gemacht, sodass hier – teils massive – Nachforderungen drohen. Das Seminar klärt die rechtlichen Rahmenbedingungen des Erholungsurlaubs, insbesondere auch die Höhe des Urlaubsanspruchs bei verschiedenen Gestaltungen und zeigt die korrekte Berechnung von Urlaubsentgelt und Entgeltfortzahlung. Die Vorgaben zur Berechnung werden durch Tipps in der Abrechnung in den DATEV-Lohnprogrammen vervollständigt.

Bitte beachten Sie:

Dieses Seminar bieten wir Ihnen auch im Rahmen eines Seminarpakets „Der Arbeitsvertrag und die Ansprüche des Arbeitnehmers“ – bestehend aus drei Modulen – an:

Modul 1: Arbeitsvertrag, Tarifvertrag und betriebliche Übung

Modul 2: Typische Ansprüche des Arbeitnehmers

Modul 3: Erholungsurlaub und Entgeltfortzahlung

Sie können die Module entweder einzeln oder zu einem vergünstigen Preis im Seminarpaket buchen. Für einen umfassenden Überblick empfehlen wir Ihnen den Besuch aller Module. Die Reihenfolge können Sie frei wählen.