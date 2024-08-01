Besondere Arbeitsentgelte - DATEV Lohn und Gehalt
- Übereinstimmungen und Unterschiede bei der steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Behandlung von Arbeitsentgelt
- Anwendungsbeispiele aus der täglichen Praxis
- Umsetzung im Lohnprogramm
Die steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung von Arbeitsentgelt zeigt sowohl Übereinstimmungen als auch Unterschiede. In unserem Lernvideo erfahren Sie alles Wichtige dazu. Welche Arbeitgeberleistungen sind im Homeoffice zu berücksichtigen? Zum Beispiel die Überlassung von Arbeitsmitteln, Erstattung von Telefon- und Internetkosten sowie die private Nutzung betrieblicher Geräte.
Wir zeigen Ihnen, worauf Sie bei Jobtickets, der Überlassung von Elektrofahrzeugen (inklusive Änderungen durch das Wachstumschancengesetz) und Ladestationen achten müssen. Ebenso erklären wir die wichtigsten Punkte bei der Überlassung von Jobfahrrädern und der Gehaltsumwandlung bei Leasing.
Erfahren Sie außerdem, wie Sie die Sachbezugsfreigrenze bei Gutscheinen und Geldkarten gemäß dem BMF-Schreiben vom 15. März 2022 rechtssicher anwenden und welche Gestaltungsmöglichkeiten es bei der Inflationsausgleichsprämie gibt.
Themen
Arbeitgeberleistungen im Zusammenhang mit Arbeiten im Homeoffice
Geldwerte Vorteile bei Jobtickets
Überlassung von (Elektro-)Firmenwagen und Ladevorrichtungen
Überlassung/Übereignung eines Jobfahrrads (u.a. Leasingmodelle)
Abgrenzung Sachbezug von Geldleistung insbesondere bei Gutscheinen und Geldkarten
Beitragsrechtliche Behandlung und zulässige Gestaltungsmöglichkeiten bei der Inflationsausgleichsprämie
Teilnehmerkreis
Erfahrene Anwenderinnen und Anwender von DATEV Lohn und Gehalt in Kanzlei und Unternehmen
Fachliche Voraussetzungen
Gute Kenntnisse in der Lohnabrechnung mit dem Programm Lohn und Gehalt
Gute Fachkenntnisse in der Personalsachbearbeitung
Referenten
Gernot Engelhardt
Krankenkassenfachwirt, AOK Bayern
Roland Schaetzle
Dipl.-Kaufmann (univ.), Mitarbeiter der DATEV eG
