Besondere Arbeitsentgelte - DATEV Lohn und Gehalt

Die steuer- und sozialversicherungsrechtliche Behandlung von Arbeitsentgelt zeigt sowohl Übereinstimmungen als auch Unterschiede. In unserem Lernvideo erfahren Sie alles Wichtige dazu. Welche Arbeitgeberleistungen sind im Homeoffice zu berücksichtigen? Zum Beispiel die Überlassung von Arbeitsmitteln, Erstattung von Telefon- und Internetkosten sowie die private Nutzung betrieblicher Geräte.

Wir zeigen Ihnen, worauf Sie bei Jobtickets, der Überlassung von Elektrofahrzeugen (inklusive Änderungen durch das Wachstumschancengesetz) und Ladestationen achten müssen. Ebenso erklären wir die wichtigsten Punkte bei der Überlassung von Jobfahrrädern und der Gehaltsumwandlung bei Leasing.

Erfahren Sie außerdem, wie Sie die Sachbezugsfreigrenze bei Gutscheinen und Geldkarten gemäß dem BMF-Schreiben vom 15. März 2022 rechtssicher anwenden und welche Gestaltungsmöglichkeiten es bei der Inflationsausgleichsprämie gibt.

Wichtiger Hinweis für die Nutzer der Online-Seminarreihe DATEV Lohn

Dieses Thema ist Bestandteil der Online-Seminarreihe Lohn mit Lohn und Gehalt im September 2024.

