Betriebliche Altersversorgung (bAV) (E-Book)
Die betriebliche Altersversorgung ist ein wichtiger Baustein neben der gesetzlichen und der privaten Vorsorge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben einen Anspruch darauf, dass ein Teil ihres Gehalts umgewandelt und in einen Vorsorgevertrag eingezahlt wird. Seit dem 01.01.2022 müssen Arbeitgeber den Pflichtzuschuss zur Entgeltumwandlung auch bei Bestandsverträgen leisten.
Der Arbeitgeber legt innerhalb des gesetzlichen Rahmens fest, welcher Vorsorgeweg für seinen Betrieb gilt. Dafür gibt es verschiedene Durchführungswege – mit unterschiedlichen Konsequenzen für Steuern und Sozialabgaben.
Um die betriebliche Altersversorgung auch für kleinere Unternehmen und Geringverdiener attraktiver zu machen, hat der Gesetzgeber mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz eine Reform auf den Weg gebracht. Auf der Basis von Tarifverträgen können Unternehmen nun reine Beitragszusagen einführen. Außerdem werden Geringverdiener mit Zuschüssen unterstützt.
Informieren Sie Ihre Mandantinnen und Mandanten über
- die Grundsätze der betrieblichen Altersversorgung
- die möglichen Durchführungswege für Unternehmen
- die Details des Betriebsrentenstärkungsgesetzes
- die Ansprüche der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
- die Folgen der betrieblichen Altersversorgung für Steuern und Sozialversicherung
