Betriebliche Altersversorgung in der Lohnabrechnung (E-Book)
- Durchführungswege und steuerliche Besonderheiten
- Arbeits- und sozialversicherungsrechtliche Grundlagen
- Aktuelle Beispiele aus der Abrechnungspraxis
Erscheinungstermin: August 2025
Beschreibung
Die betriebliche Altersversorgung ist in vielen Unternehmen in unterschiedlichster Form anzutreffen. Dieses Buch richtet sich an Steuerberater und Beschäftigte in der Lohnabrechnung, die die betriebliche Altersversorgung nicht nur verwalten, sondern aktiv und strategisch gestalten wollen.
Es gibt einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Durchführungswege, arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Grundlagen und steuerliche Besonderheiten. Anschauliche, aktuelle Praxisbeispiele aus der Lohnabrechnung erleichtern das Verständnis und zeigen konkrete Umsetzungsmöglichkeiten auf.
Digitale Fachliteratur
Bestandteil von DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal
DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal bündelt sämtliche elektronischen Dokumente zum Thema Lohn und Personal. Neben Kompaktwissen (als Datenbank-Dokumente) und Fachbüchern (als Datenbank-Dokumente) sind auch über 20 komprimierte Mandanten-Informationen (als Datenbank-Dokumente, EPUB-, PDF- und Microsoft Word-Dateien) integriert – und das zu einem günstigen Monatspreis. Nutzen Sie DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal drei Monate kostenfrei.
Weitere Informationen unter DATEV Verlagsmedien Lohn und Personal (Art.-Nr. 65650)
Autor
Dominik Stadelbauer
Diplom Betriebswirt (FH)
Dominik Stadelbauer war im Anschluss an sein Studium zunächst mehrere Jahre in der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung mit Schwerpunkt Finanzdienstleistung und Lebensversicherung tätig. Im Jahr 2009 wechselte er die Seiten und begleitet seither unterschiedliche Funktionen in der NÜRNBERGER Lebensversicherung. Er ist zusammen mit Dr. Alt Autor mehrerer wissenschaftlicher Schriften mit dem Hauptaugenmerk auf die betriebliche Altersversorgung. Sein Verantwortungsbereich umfasst heute die vertriebliche und rechtliche Begleitung aller Produktlinien in der Lebensversicherung. Außerdem ist er Vorstandsmitglied der NÜRNBERGER überbetriebliche Versorgungskasse e.V.
Erscheinungstermin: August 2025