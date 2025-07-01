Dominik Stadelbauer

Diplom Betriebswirt (FH)

Dominik Stadelbauer war im Anschluss an sein Studium zunächst mehrere Jahre in der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung mit Schwerpunkt Finanzdienstleistung und Lebensversicherung tätig. Im Jahr 2009 wechselte er die Seiten und begleitet seither unterschiedliche Funktionen in der NÜRNBERGER Lebensversicherung. Er ist zusammen mit Dr. Alt Autor mehrerer wissenschaftlicher Schriften mit dem Hauptaugenmerk auf die betriebliche Altersversorgung. Sein Verantwortungsbereich umfasst heute die vertriebliche und rechtliche Begleitung aller Produktlinien in der Lebensversicherung. Außerdem ist er Vorstandsmitglied der NÜRNBERGER überbetriebliche Versorgungskasse e.V.