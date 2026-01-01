Art.-Nr. 72359 | Recherche-Dienstleistung

  • Bonitätauskünfte deutschlandweit
  • Bonitätsauskünfte weltweit
Beschreibung

Die Dun & Bradstreet Deutschland GmbH - ehemals bisnode - bietet Informationen zu mehr als 4,5 Mio. deutschen Firmen und rund 160 Mio. Unternehmen weltweit. Sie zählt zu den größten Anbietern von Business-Informationen in Europa und verfügt über Standorte auf der ganzen Welt.

Die Auskünfte für internationale Unternehmen von Dun & Bradstreet erhalten Sie ausschließlich über den Recherchedienst. Sie sparen sich Mitgliedsbeiträge für eigene Anschlüsse und laufende Gebühren für die Nutzung.

Bei Auslandsinformationen, insbesondere außerhalb Europas, können die Informationen auf Grund von lokalen Gegebenheiten anders gegliedert sein, bzw. sich vom Umfang unterscheiden.

Inhalt

Inhaltsbeschreibung der Bonitätsauskünfte von D&B

  • Bonitätsinformationen
    Bonitätsindex, Zahlungsweise, Krediturteil, Höchstkredit je Auftrag
  • Strukturinformationen
    Rechtsform, Gründungsdatum, Registerinformation, Gesellschaftsorgane und Beteiligungen, Unternehmensgegenstand

  • Finanzinformationen
    Kapital, Jahresumsatz, Immobilien, Aktiv-/Passivposten
  • Sonstige Informationen
    Unternehmensentwicklung mit Auftragslage, Mitarbeiter, Bankverbindung, Anmerkungen zu Beteiligungen, Historie

