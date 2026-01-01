Die Dun & Bradstreet Deutschland GmbH - ehemals bisnode - bietet Informationen zu mehr als 4,5 Mio. deutschen Firmen und rund 160 Mio. Unternehmen weltweit. Sie zählt zu den größten Anbietern von Business-Informationen in Europa und verfügt über Standorte auf der ganzen Welt.

Die Auskünfte für internationale Unternehmen von Dun & Bradstreet erhalten Sie ausschließlich über den Recherchedienst. Sie sparen sich Mitgliedsbeiträge für eigene Anschlüsse und laufende Gebühren für die Nutzung.